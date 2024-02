Geistesblitz Rafael Leao, Theo eiskalt: Milan siegt gegen Neapel

Die AC Mailand hat am Samstagabend mit 1:0 gegen Meister Neapel gewonnen. Ein Geistesblitz reichte letztlich zum Heimsieg. Somit bleibt der starke Lauf der Rossoneri in der Liga bestehen.

Die Gäste aus Neapel kamen sehr gut ins Spiel und machten direkt Druck. Folgerichtig gehörte auch die erste gute Chance der Begegnung dem amtierenden Meister, doch Simeone schoss den Ball rechts am Kasten vorbei (10.). Anschließend kamen die Hausherren Minute für Minute besser ins Spiel, Chancen sprangen jedoch zunächst nicht heraus.

Das änderte sich in der 25. Minute, als Rafael Leao einen Geistesblitz hatte: Der 24-Jährige spielte einen perfekten Steilpass in den Lauf von Theo, der den Ball sauber mitnahm und gegen den herauseilenden SSC-Keeper Gollini aus spitzem Winkel links unten traf. Mit diesem Treffer hatte sich die Begegnung gedreht, denn nach gutem Start der Gäste war es nun Milan, das besser im Spiel war. Klare Chancen blieben dennoch Mangelware, weswegen es mit der knappen Führung für die Gastgeber in die Kabinen ging.

Neapel bemüht - und im Aluminium-Pech

Die erste Chance nach der Pause verbuchte Milan, doch Gollini griff sich Florenzis abgefälschten Schuss im Nachfassen. Neapel tat indes die Hereinnahme von Politano gut. Der neue Mann verbuchte direkt zwei Abschlüsse, schoss aber zunächst rechts (50.) und dann links (60.) vorbei. Neapel hatte in dieser Zeit eine gute Phase und war das etwas aktivere Team. Allerdings verpassten es die Gäste, sich zu belohnen.

Milan hatte zwar nach vorne keine Hochkaräter mehr zu verbuchen, verteidigte defensiv aber beherzt die Null. Einmal Glück hatten die Gastgeber allerdings noch und zwar, als Simic den Ball an den Pfosten des eigenen Tores beförderte (89.). Somit blieb es beim knappen 1:0 und die Hausherren haben nun keines der letzten neun Ligaspiele verloren, holten in dieser Phase sieben Siege und zwei Remis.

Weiter geht es für Milan bereits am Donnerstag (21 Uhr), da steht das Hinspiel der K.-o.-Runden-Play-offs gegen Stade Rennes auf dem Programm. In der Liga steht am Sonntag (20.45 Uhr) das Gastspiel in Monza an. Neapel spielt am Samstag (15 Uhr) gegen Genua, ehe in der Woche darauf das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Barcelona ansteht.