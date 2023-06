Der linke Oberschenkel: War's das schon für Moukoko?

Es ist noch nicht das Turnier des Youssoufa Moukoko. Beim 1:1 gegen Israel verschoss der Dortmunder einen Strafstoß, beim 1:2 gegen Tschechien saß er mit muskulären Problemen 90 Minuten auf der Bank. Für das Spiel am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen England wird es ganz eng für den 18-Jährigen.

Von der U-21-Europameisterschaft aus Batumi (Georgien) berichten Thomas Hiete und Tim Lüddecke

Beim Spielersatztraining am Tag nach dem bitteren 1:2 gegen Tschechien war Youssoufa Moukoko zwar auf dem Trainingsplatz, der Stürmer aber kickte nur vorsichtig mit dem Ball, drehte anschließend seine Laufrunden, als die Kollegen, die am Vorabend kaum oder gar nicht gespielt hatten, etwas intensiver arbeiteten. Gut sichtbar: Der linke Oberschenkel Moukokos war getapt. War’s das schon für ihn bei diesem Turnier? Intern wird nicht mehr wirklich mit seinem Einsatz gerechnet für das Spiel am Mittwoch gegen England.

Dabei hatte Moukoko am Sonntag gegen die Tschechen zumindest formal im Kader und beim Aufwärmen auf dem Platz gestanden, spielte sogar den einen oder anderen Ball. Ein Einsatz kam für den Stürmer, wie Antonio Di Salvo anschließend erklärte, aber nicht infrage. "Die Schmerzen", so der Trainer, "waren zu groß."

Und so könnte das Turnier, von dem sich der Dortmunder Angreifer so viel erhofft hatte, zu einer großen Enttäuschung für ihn werden. Mit seinem ersten Torschuss in Georgien scheiterte er bei seinem Strafstoß in der 3. Minute im Auftaktspiel gegen Israel an Torwart Daniel Peretz, anschließend verhinderte er durch eine aktive Abseitsposition einen Treffer von Josha Vagnoman.

"Das war kein optimaler Start", sagte Coach Di Salvo. Nach dem Spiel sorgten die rassistischen Beleidigungen gegen Moukoko und Teamkollege Jessic Ngankam für reichlich Aufruhr. Sportlich bremste ihn dann der Oberschenkel - der seinen Einsatz im womöglich letzten Turnierspiel für die DFB-Auswahl gegen England kaum zulässt.

Auch Stiller plagen Probleme

Mit ganz ähnlichen Problemen plagt sich seit Sonntag auch Angelo Stiller, der angeschlagen vom Platz humpelte. "Es hat ihm reingezogen in den Oberschenkel", berichtet Di Salvo über den Hoffenheimer, der gegen England unbedingt ran möchte. "Ich hoffe", so der 22-Jährige, "es klappt." Sein Ausfall wäre auch für Di Salvo schmerzhaft: Gegen Israel bereitete Stiller das Tor von Yann Aurel Bisseck vor, gegen die Tschechen erzielte er den deutschen Ehrentreffer.