Der "Klassieker" wird ohne Fans fortgesetzt

Der "Klassieker" zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam musste abgebrochen werden. Zahlreiche Ajax-Fans hatten sich daneben benommen. Die Partie soll nun ohne Zuschauer fortgesetzt werden.

Erst unterbrochen, dann abgebrochen: In Amsterdam konnte nicht zu Ende gespielt werden. IMAGO/Box to Box Pictures

Ajax-Fans haben für den Abbruch des Spiels gegen Feyenoord Rotterdam gesorgt. Zu diesem Zeitpunkt lag Rotterdam bereits klar in Führung, nach 37 Minuten stand es nach Toren von Santiago Gimenez (9./18. Minute) und Igor Paixao (37.) 3:0.

In der 44. Minute gab es die erste Unterbrechung, nachdem im Strafraum des deutschen Feyenoord-Torwarts Timon Wellenreuther zwei Leuchtkörper gelandet waren. Als in der 55. Minute erneut Leuchtfackeln in den selben Strafraum flogen, brach Schiedsrichter Serdar Gözübüyük das Spiel ab. Vor dem Stadion brachen anschließend regelrechte Tumulte aus, einige Fans legten sich mit der Polizei an und warfen mit Pflastersteinen.

Neuer Termin steht - Spiel gegen Volendam wird verschoben

Zwischenzeitlich stand zur Debatte, dass das Spiel gegen Ajax gewertet werden könnte. Nun hat der Profifußball-Wettbewerbsausschuss entschieden, dass die Partie bereits am kommenden Mittwoch (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden soll. Weiter geht es dann also in der 55. Minute mit dem Spielstand von 0:3 aus Sicht des niederländischen Rekordmeisters.

Der Termin für die Fortsetzung wurde demnach in Absprache mit der Stadt Amsterdam festgelegt, wo das Spiel nun also erneut stattfinden soll. Das ursprünglich für den 27. September angesetzte Duell zwischen Ajax und dem FC Volendam wird deshalb verlegt. Der Zeitpunkt dieser Partie steht allerdings noch nicht fest.

Mit nur fünf Punkten aus den ersten vier Partien in der Eredivisie hat Ajax einen schwachen Saisonstart hingelegt. Sportdirektor Sven Mislintat, der zuvor den gleichen Posten beim VfB Stuttgart innehatte, wurde zuletzt sogar von seinen Aufgaben entbunden.