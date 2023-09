Gimenez trifft auch bei der Fortsetzung: Feyenoord siegt im "Klassieker" deutlich

Nach dem Spielabbruch am Sonntag setzten Ajax und Feyenoord das Duell am Mittwoch fort. Dort traf erneut der zuvor bereits doppelt erfolgreiche Gimenez.

Wie schon Anfang April im Halbfinale des KNVB Beker rückte am vergangenen Sonntag im niederländischen "Klassieker" das Sportliche in den Hintergrund.

Anders als vor gut fünf Monaten, als das Duell nach einer Wurfattacke auf Davy Klassen "nur" für eine halbe Stunde unterbrochen worden war, brach Schiedsrichter Serdar Gözübüyük das Ligaspiel am Wochenende wegen Fehlverhalten der Ajax-Fans ab - Gästefans waren aufgrund der Vorkommnisse in den vergangenen Begegnungen gar nicht erst zugelassen.

Erste kurze Unterbrechung nach Gimenez-Doppelpack

Die erste kleine Unterbrechung gab es bereits nach rund 20 Minuten im Anschluss des 2:0 von Feyenoords Gimenez (18.), der auch schon nach neun Minuten zur Führung getroffen hatte: Richtung des Torjägers war ein Becher geworfen worden.

Anschießend sorgten die Anhänger beim Stand von 3:0 (Igor Paixao, 37.) zunächst kurz vor der Pause mit geworfenen Leuchtfackeln, die im Strafraum landeten, für eine viertelstündige Unterbrechung. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff wiederholte sich dieser Vorgang, sodass das Spiel abgebrochen wurde.

Zwischen Abbruch und Fortsetzung: Ajax-Trennung von Mislintat

Doch damit nicht genug: Vor der Johan Cruijff ArenA ebbte die hitzige Stimmung nicht ab. Es kam zu Tumulten, unter anderem warfen die Anhänger mit Pflastersteinen.

Nachdem die Verantwortlichen dann am Sonntagabend auch noch selbst mit der Entlassung vom technischen Direktor Sven Mislintat für weitere Schlagzeilen gesorgt hatten, wurde die Partie am Mittwochmittag fortgesetzt - ohne Zuschauer.

Gimenez steht goldrichtig

Dort sorgte Gimenez kurz nach dem Anpfiff der Spielfortsetzung für ein Novum: Der Mexikaner stand nach einer Rettungsaktion von Rensch goldrichtig (59.) und krönte sich zum ersten Spieler, der in einem Gastspiel bei Ajax drei Tore erzielte. Anschließend plätscherte die Partie vor sich hin - lediglich Igor Paixao verpasste um wenige Zentimeter seinen Doppelpack (75.) -, sodass es beim 4:0 blieb.

Nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie benötigt Amsterdam am Samstag um 21 Uhr in Waalwijk mal wieder ein Erfolgserlebnis. Bereits zuvor empfängt Feyenoord Go Ahead Eagles Deventer (16.30 Uhr).