Der Formel-1-Rennkalender 2023

2023 sollte es erstmals 24 Formel-1-Rennen geben. Dabei kehrt Las Vegas nach langer Pause zurück. Traditionsort und Wackelkandidat Monaco bleibt. Doch China wurde gestrichen.

Lang ist's her: Zuletzt 1982 fand ein Formel-1-Rennen in Las Vegas statt. imago images / Motorsport Images

Die Formel 1 plante im kommenden Jahr zum ersten Mal in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse 24 Rennen. Unter anderem sollte es wieder nach Shanghai in China gehen, Las Vegas kehrt zurück und Wackelkandidat Monaco bleibt dabei. In Deutschland gibt es erneut keinen Grand Prix - Hockenheim und Nürburgring bleiben außen vor.

China gestrichen

Der GP von China wurde wegen der Null-COVID-19-Politik der chinesischen Regierung aber gestrichen. Die Formel 1 prüft Ersatzkandidaten für das ausgefallene Rennen. Dazu gebe es "zu gegebener Zeit" ein Update. Als Kandidat gilt Portimao.

Sotschi wird auch im kommenden Jahr fehlen

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem wertete die Anzahl von 24 Rennen als "weiteren Beleg für das Wachstum und die Attraktivität" der Formel 1 weltweit. 2022 wurde die WM in 22 Rennen entschieden.

Geplant gewesen waren 23, durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wurde der Grand Prix im ehemaligen Olympia-Ort Sotschi aber abgesagt. Auch 2023 wird die Formel 1 nicht in Russland antreten.

Saisonauftakt in Bahrain

Gestartet wird wieder in Bahrain, der Saisonauftakt ist bereits für den 5. März geplant. Über Saudi-Arabien geht es nach Australien, dann nach China.

Arbeitsreich wird aber auch der Start in Europa mit drei Rennen - Imola, Monte Carlo und Barcelona - an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden ab dem 21. Mai. Am Wochenende des Langstreckenklassikers in Le Mans (10. und 11. Juni) wird es kein Formel-1-Rennen geben.

Drei Rennen in den USA

Die Rückkehr der Königsklasse nach Las Vegas und damit das dritte Rennen auf dem boomenden US-Markt im nächsten Jahr nach Miami und Austin ist für den 18. November vorgesehen. Der Grand Prix in der Spielerstadt geht an einem Samstagabend über die Bühne - also am Sonntagmorgen europäischer Zeit. Eine Woche später geht in Abu Dhabi die Saison zu Ende (26. November).

mas

Der Formel-1-Rennkalender im Überblick