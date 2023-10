Der 33-Sekunden-Traum: Was Barça-Juwel Marc Guiu auszeichnet

Ganze 33 Sekunden benötigte Marc Guiu für sein erstes Tor in La Liga. Wer ist der 17-Jährige, der in Barcelona schon mit Robert Lewandowski verglichen wird?

Um Fabrice Olinga zu schlagen, fehlten ihm ein paar Monate. Im August 2012 avancierte der damalige Malaga-Stürmer zum jüngsten Torschützen in der Geschichte von La Liga, 16 Jahre und 98 Tage war er alt.

Marc Guiu folgt in der Rangliste mit seinen 17 Jahren und 291 Tagen "nur" auf Rang acht. Dass der Barça-Stürmer aber nicht mal eine Minute benötigte, um sich erstmals als Torschütze in die spanischen Erstliga-Annalen einzutragen, verlieh seinem Auftritt dennoch eine unbestreitbare Einzigartigkeit.

Trainer Xavi hatte ihn beim Stand von 0:0 gegen Bilbao in der 79. Minute eingewechselt, Joao Felix den Youngster gleich mal steil geschickt, und tatsächlich: Mit links verbesserte er den Winkel bei der Ballannahme noch ein wenig, mit rechts schob er das Leder an Keeper Unai Simon vorbei. Ekstase im Estadi Olimpic Lluis Companys, bei der Familie auf der Tribüne kullerten die Freudentränen. Auch der angeschlagene Robert Lewandowski erhob sich und klatschte breit grinsend Beifall für einen Treffer, der Barça am Ende die drei Punkte sicherte.

Der Sturmkollege dürfte um die Qualitäten Guius gewusst haben, für viele aber war der Jung-Stürmer bis dato ein unbeschriebenes Blatt. Bei dem Tor war bereits zu sehen, wodurch sich der 1,87 Meter große Youngster auszeichnet: Guiu gilt als schnell, abschlussstark und kaltschnäuzig vor dem Tor, Vergleiche mit Lewandowski sind bereits gefallen.

2013 hatte sich Guiu als Siebenjähriger La Masia angeschlossen und durchlief seither sämtliche Juniorenmannschaften. Er setzte sich durch. Für die A-Junioren hat er in dieser Saison schon fünf Treffer erzielt, kam in der zweiten Mannschaft zu einem Kurzeinsatz. Auch in Spaniens Juniorenteams bewies er bereits seine Torgefährlichkeit: Acht Tore in zwölf Spielen erzielte er für die U 17, bei der letzten U-17-EM traf er viermal - genauso oft wie ein gewisser Lamine Yamal.

La Masias Aufschwung ist auch Xavis Verdienst

Nach einem Einsatz bei einem Freundschaftsspiel gegen Andres Iniestas Vissel Kobe (2:0) im vergangenen Juni schlug nun auch in einem Pflichtspiel der Profis seine große Stunde. Was ihm Xavi mitgegeben hatte, das verriet er selbst: Er solle "alles geben, Druck machen und dass ich sicher eine Chance bekommen würde, die ich nutzen sollte". Er tat, wie ihm befohlen.

Kein Wunder also, dass sich Xavi als Fan outete. "Er ist ein Junge aus dem eigenen Stall, der den Unterschied gemacht hat. Ich persönlich mag ihn sehr." Der Coach lobte generell die Spieler aus La Masia, die nach der großen Ära um Messi, Xavi & Co. rar geworden waren und nun wieder gefühlt wie Pilze aus dem Boden schießen. Sicherlich auch der Verdienst von Xavi, der die jungen Wilden immer wieder ins kalte Wasser schmeißt. "Sie haben Talent, und wir müssen ihnen Selbstvertrauen geben. So haben sie es auch mit mir gemacht, als ich 17 oder 18 Jahre alt war."

Followerzahlen bei Instagram explodieren

Wenn Träume wahr werden: Keeper Simon ist geschlagen, Guiu die Vorfreude schon anzusehen. NurPhoto via Getty Images

Auch Guiu selbst lobte die Jugendarbeit. "Wir sind alle gut vorbereitet und kommen mit viel Ehrgeiz nach oben", sagte der 17-Jährige. Sein Tor sei der "Intuition" zu verdanken gewesen. "Ich habe viele, viele Male von diesem Moment geträumt. Viele Nächte und viele Momente. Ich bin sehr glücklich", sagte er bei DAZN. Besonders bei der Integration geholfen habe ihm Ronald Araujo, aber auch Lamine Yamal und Fermin Lopez. "Sie haben mir alle gratuliert und mir gesagt, dass ich heute Nacht nicht schlafen werde."

Träumen muss Guiu ja jetzt immerhin nicht mehr von seinem Premierentreffer. Auf sein Handy habe er noch nicht geschaut, sagte er unmittelbar nach der Partie. Inzwischen dürfte er aber mitgekriegt haben, dass sich seine Followerzahlen bei Instagram von 47.000 auf 530.000 gesteigert haben.