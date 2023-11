Brunner schockt dominante Spanier vom Punkt: Deutschland im Halbfinale

Gegen spielerisch überlegene Spanier bot die Deutsche U 17 eine großen Kampf und belohnte sich per Strafstoß mit dem entscheidenden Tor zum Halbfinal-Einzug.

Nach dem knappen 3:2 über die USA im Achtelfinale wartete in der Runde der letzten Acht die nächste schwierige Aufgabe auf Christian Wück und die deutsche U-17-Auswahl. Gegen Spanien brauchte es eine Leistungssteigerung, hatte man in der Runde zuvor aus Sicht des Trainers noch "zu viele Fehler" gemacht und die Tore "nur durch individuelle Klasse" erzielt. Dennoch gab es nur einen Wechsel: Kabar rückte anstelle von Ramsak in die erste Elf und begann hinten links, Henning rückte dafür in die Mittelfedlzentrale.

Für DFB-Kapitän Darvich war es das Aufeinandertreffen mit zahlreichen Vereinskollegen des FC Barcelona. Bei den Spaniern, die sich nur gegen Überraschungsmannschaft Usbekistan am letzten Gruppenspieltag einen kleinen Ausrutscher leisteten (2:2), setzte Coach José Lana auf einen La-Masia-Block bestehend aus sechs Spielern. Auch in der vorangegangenen Runde beim 2:1 gegen Japan war auf die Barça-Youngster verlass, als Guiu und Junyent trafen.

Die Spanier erzielten in ihren ersten vier Spielen jeweils das 1:0 und auch gegen Deutschland war La Furia Roja von Beginn an klar tonangebend und hatte deutlich mehr vom Spiel. Ein erster Versuch von Hernandez konnte allerdings noch geblockt werden (10.).

Da Silva Moreira rettet gegen Guiu

Deutschland musste kurz darauf den Ausfall von Herrmann verkraften, der sich an den Oberschenkel fasste und von Yalcinkaya ersetzt wurde (17.). Spanien blieb derweil klar überlegen und hatte in Person von Guiu die große Chance zur Führung. In seinen Schuss aus sechs Metern warf sich da Silva Moreira allerdings noch hinein und bewahrte die DFB-Junioren vor dem Rückstand (21.).

In einer Trinkpause bekamen die Deutschen nach einer halben Stunde dann die Chance, sich etwas zu sortieren - der nächste Hochkaräter gehörte jedoch wieder den Spaniern in Person von Fort, der seinen Schuss auf das Tornetz setzte (36.). Im direkten Gegenzug war es dann mal Darvich, der für seine Mannschaft zum ersten gefährlichen Abschluss kam (36.).

Kurz vor der Pause musste Schmitt noch einmal gegen Hernandez entschärfen (42.), dann war der erste Durchgang glimpflich überstanden, auch, weil die Defensive - vor allem in Person von da Silva Moreira und Jeltsch - die drückend überlegenen Spanier häufig doch noch am Schuss hindern konnte.

Zur zweiten Halbzeit nahm Wück den unauffälligen Kabar runter, schob Hennig zurück in die Viererkette und brachte Osawe. Gefährlich wurde allerdings zunächst erneut der auffälligste Spanier Guiu, der Schmitt mit seinem Schuss aus 20 Metern zur Parade zwang (53.).

Brunner trifft vom Punkt

Etwas aus dem Nichts fand sich Brunner nach einem Diagonalball aber plötzlich frei auf der linken Seite wieder. Auch, weil ihm die Annahme nicht unbedingt gelang, kam Fort in den Zweikampf. Brunner schlug einen Haken, legte sich den Ball vorbei und nahm den Kontakt des Spaniers im Strafraum dankend an. Der Dortmunder übernahm höchstpersönlich die Verantwortung und schob zum glücklichen 1:0 ein (64.).

In der Schlussphase standen die Deutschen quasi unter Dauerdruck, schafften es allerdings immer wieder, die Spanier am Schuss zu hindern. Spät wurde es dann aber doch noch einmal brenzlich. Zunächst entschärfte Schmitt einen verdeckten Schuss von Lopez (89.), dann setzte der auffällige Guiu einen Kopfball auf das Tornetz (90+1.). Am Ende der langen, letztlich elfminütigen Nachspielzeit löschte Jeltsch auch die letzte Freistoßflanke aus dem deutschen Strafraum. Anschließend marschierte Yalcinkaya über das gesamte Feld und vorbei an Torwart Jimenez, der zur Notbremse griff und vom Platz flog (90+11.). Wenige Sekunden später war das Spiel aus.

Damit steht der amtierende U-17-Europameister auch unter den letzten vier Teams der Weltmeisterschaft. Das Halbfinale steigt am kommenden Dienstag (9.30 Uhr) gegen den Sieger aus dem Duell zwischen Brasilien und Argentinien, das am Nachmittag (13 Uhr) ausgetragen wird.