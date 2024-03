Debütant Pavlovic fehlt beim Treffpunkt der DFB-Elf

Am Samstagabend gab es noch Entwarnung bei Aleksandar Pavlovic, am Montag fehlte der Neuling dennoch beim Treff der Nationalspieler für die anstehenden beiden Länderspiele.

Für Debütant Aleksandar Pavlovic fängt der Start ins EM-Jahr nicht gerade reibungslos an. Am Samstag hatte sich der Mittelfeldspieler des FC Bayern beim 5:2-Sieg der Münchner bei Schlusslicht Darmstadt 98 bei einem Zusammenprall eine Blessur über dem linken Auge zugezogen, da konnte dann aber Entwarnung mit Blick auf die kommenden Länderspiele der DFB-Auswahl am Samstag in Frankreich (21 Uhr, LIVE! bei kicker) und am 26. März gegen die Niederlande (20.45 Uhr) gegeben werden.

Dennoch reiste der 19-Jährige am Montag nicht mit seinem Bayern-Kollegen um Manuel Neuer zum Treffpunkt der deutschen Nationalmannschaft nach Neu-Isenburg bei Frankfurt. Pavlovic hat einen Infekt, Bundestrainer Julian Nagelsmann muss zunächst auf den Neuling verzichten. Der Youngster wird erst anreisen, wenn er den Infekt auskuriert hat, teilte der DFB am Montag mit.

Pavlovic wurde erstmals in das deutsche Aufgebot berufen, ist aber nicht der einzige Neuling für die wichtigen Testspiele mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Nagelsmann hat auch die Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav, den Heidenheimer Jan-Niklas Beste sowie den Hoffenheimer Maximilian Beier zum ersten Mal nominiert.

Spanien-Legionäre kommen etwas später

Während Pavlovic also erstmal fehlt, werden die Spanien-Legionäre mit Rückkehrer Toni Kroos, Antonio Rüdiger (beide Real Madrid), Marc-Andre ter Stegen und Kapitän Ilkay Gündogan (beide FC Barcelona) etwas später in Neu-Isenburg erwartet. Ter Stegen und Gündogan spielten erst am späten Sonntagabend noch mit Barcelona bei Atletico Madrid, kommen aber mit einem 3:0-Sieg und damit viel Selbstvertrauen zur DFB-Elf.