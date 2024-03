Sorgen um Kane nach Knöchel-Blessur - Leichte Entwarnung bei Pavlovic

Fünfmal durften die Bayern in Darmstadt jubeln. Beim 5:2 gab es aber auch zwei Schreckmomente, denn Harry Kane und Aleksandar Pavlovic mussten angeschlagen vom Feld.

13 Tore hat der FC Bayern in den letzten beiden Bundesliga-Spielen erzielt. Dem 8:1 gegen Mainz, ließ der Rekordmeister ein 5:2 gegen Darmstadt folgen. Natürlich traf dort auch wieder Harry Kane. Der Engländer brach mit seinem 31. Saisontreffer einen Rekord von Uwe Seeler, musste in der Schlussphase allerdings angeschlagen ausgewechselt werden. Beim Versuch einen von Jamal Musiala auf die Latte gechippten Ball noch zu erreichen, landete der Torjäger selbst im Netz - und das folgenschwer.

Auf der Pressekonferenz gab Trainer Thomas Tuchel ein erstes Update: "Er ist umgeknickt und musste den Knöchel mit Eis kühlen. Eine genaue Diagnose müssen wir noch abwarten. Wir hoffen, dass es bei dem Schreckmoment bleibt."

Bayern "in enger Abstimmung" wegen Kane

Kane werde aber trotzdem zur englischen Nationalmannschaft reisen, um sich dort von seinen Vertrauensärzten durchchecken lassen, das bestätigte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund. "Wir sind in enger Abstimmung. Er wird kein Risiko eingehen", betonte Freund.

Leichte Entwarnung gab es dagegen bei Aleksandar Pavlovic. Der 19-Jährige steht unmittelbar vor dem Höhepunkt seiner noch jungen Karriere. Der Sechser gehört zum DFB-Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele gegen Frankreich (Samstag, 23. März) und die Niederlande (Dienstag, 26. März). In Minute 54 beim Bundesliga-Duell in Darmstadt folgte allerdings ein folgenschweres Luftduell mit Oscar Vilhelmsson.

"Nichts Schlimmes" bei Pavlovic

Thomas Müller scherzte mit Aleksandar Pavlovic. IMAGO/HMB-Media

Aus diesem ging Pavlovic mit einer Schwellung an der linken Augenbraue und wirkte benommen. In der 58. Minute war die Partie für ihn beendet. Was sich nach Abpfiff schon andeutete, als Pavlovic mit seinen Mitspielern vor den mitgereisten Fans das 5:2 bejubelte, bestätigte sich kurz darauf. "Es ist nichts Schlimmes, Gott sei Dank", erklärte der Youngster. Und so lächelte Pavlovic nach Abpfiff auch bereits über einen kleinen Spaß von Thomas Müller, der sich immer wieder ans Auge fasste.

Pavlovic will "alles reinhauen"

Die Nominierung sei zwar noch "schwer zu realisieren", aber natürlich "eine schöne Sache, über die man sich freuen kann". Zum Lehrgang reise er "mit sehr viel Selbstvertrauen" an. "Es ist ein Erlebnis, dabei zu sein. Ich will alles reinhauen."

Tuchel gab sich etwas vorsichtiger in Sachen Entwarnung: "Wir hoffen auch, dass es kein Bruch ist, dass es bei einer Prellung bleibt."