DBB sieht Basketball-Boom nach WM: "Nachfrage ungebrochen"

Nach dem sensationellen WM-Titel ist eine große Euphorie im deutschen Basketball zu spüren. Die Nachfrage vor allem bei Jugendlichen ist nochmals gestiegen.

Verbandspräsident Ingo Weiss sieht im deutschen Basketball nach dem WM-Titel der Männer einen weiteren Boom bei Jungen und Mädchen. "Die Nachfrage ist ungebrochen. Das ist das, was mich weiterhin erfreut. Wir haben mit dem Erfolg bei den Männern gezeigt, dass es keine Eintagsfliege war", sagte der 60 Jahre alte Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB) der dpa am Donnerstag am Rande der Frauen-Teamsport-Konferenz in Berlin. "Die Nachfrage seitens der Jungs und Mädchen ist unglaublich groß zurzeit. Unsere Grenzen sind nur da, wo wir Hallen-Kapazitäten brauchen, weil die leider endlich sind in der Bundesrepublik."

Großes Potenzial bei den Frauen

Die deutschen Männer hatten nach dem dritten Platz bei der Heim-EM im vergangenen Jahr vor wenigen Wochen den ersten Weltmeistertitel geholt. Die Frauen belegten bei der letzten EM einen überraschenden sechsten Platz. Weiss sieht noch großes Potenzial im Basketball der Frauen. "Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir den Frauen-Basketball in der Bundesrepublik fördern und weiterentwickeln wollen."