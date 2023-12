Das Old Firm und die Angst vor der Zehn

In Schottland gibt es in der Regel zwei mögliche Meister, hin und wieder sogar nur einen. Bei neun Titeln in Serie blieben sowohl Celtic als auch die Rangers aber stehen - und was war den jeweils anderen das wichtig.

Klangvolle Trainernamen in Glasgow: Steven Gerrard (Rangers), Wim Jansen und Jock Stein (beide Celtic, v. li.). imago images (3)