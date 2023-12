Furuhashi traumhaft, Paulo Bernardo mit Wucht: Celtic siegt im Old Firm

Celtic hat im heimischen Celtic Park die 438. Auflage des Old Firms gewonnen. Die Hoops distanzierten durch das 2:1 die Rangers auf acht Zähler.

Celtic Glasgow beschenkte seine Anhänger nachträglich zu Weihnachten: Die Hoops feierten in der letzten Partien des Jahres ihren 167. Derbysieg gegen die Rangers.

Bereits in der 25. Minute brachte Paulo Bernardo die Hausherren mit einem Volleyschuss nach einer abgewehrten Ecke in Führung - die Emotionen entluden sich dann auch gleich beim Jubeln: Um den 21-Jährigen bildete sich eine Traube aus Fans. Kurz nach Wiederanpfiff legten die Gastgeber dann nach. Der Treffer war noch sehenswerter als das 1:0: Aus gut 18 Metern setzte Furuhashi die Kugel in den rechten Winkel (47.).

Taverniers Traumtor kommt zu spät

Spätestens nach der Roten Karte von Balogun - der ehemalige Bundesligaspieler musste aufgrund einer Notbremse an Maeda vorzeitig das Feld verlassen (71.) - sah Celtic wie der sichere Sieger aus. Allerdings sorgte Tavernier mit einem direkt verwandelten Freistoß noch für eine spannende Schlussphase (88.).

Celtic überstand dann aber die elfminütige Nachspielzeit unbeschadet, feierte den vierten Liga-Heimsieg gegen die Rangers in Serie und distanzierte den Stadtrivalen auf acht Zähler. Allerdings haben die Gers noch zwei Partien in der Hinterhand.

