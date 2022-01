Trauer um Wim Jansen

Für Johan Cruyff war er einer von nur vier Männern, bei denen es sich lohnte zuzuhören, wenn sie über Fußball sprachen. Nun ist Wim Jansen verstorben.

Auch in der Geschichte des deutschen Fußballs hat Wim Jansen vielleicht auf ewig seine Spuren hinterlassen - mit seinem Foul an Bernd Hölzenbein, wenn es denn eines war, im WM-Finale 1974. Paul Breitner verwandelte den fälligen Elfmeter, Gerd Müller drehte die Partie, Deutschland war Weltmeister.

Wie 1974 ging der Mittelfeldspieler (65 Länderspiele für die Niederlande) auch im Endspiel vier Jahre später als Verlierer vom Platz, doch seine Laufbahn hielt weit mehr Höhe- als Tiefpunkte bereit. Noch vor der Siegesserie von Rivale Ajax gewann Jansen, der seinen Klub als "mein Leben" bezeichnete, mit Feyenoord Rotterdam 1970 den Europapokal der Landesmeister.

"Einen der Größten unserer Geschichte" betrauerte am Dienstag aber nicht nur Feyenoord. Auch in Glasgow wird dieser Tage Jansens gedacht werden - zumindest bei Celtic. Als Trainer der "Hoops", sein Star-Einkauf war Henrik Larsson gewesen, hatte er 1998 verhindert, dass die damals übermächtigen Rangers zehn Meisterschaften in Folge feierten.

Einer der vier Männer, denen es sich laut seinem ehemaligen Mitspieler Johan Cruyff lohnte zuzuhören, wenn sie über Fußball sprachen, wurde 75 Jahre alt.