Das komplizierte Kader-Puzzle der SpVgg Bayreuth

Kurz vor dem Trainingsstart ist der Kader der SpVgg Bayreuth eine Großbaustelle. Auch Spieler, die gerne bleiben möchten, müssen wohl große finanzielle Zugeständnisse eingehen.

Abstiege bringen Zäsuren mit sich. Nicht anders stellt sich das bei der SpVgg Bayreuth dar, die sich nach nur einer Saison im Profifußball wieder in der Regionalliga wiederfindet.

Die Veränderungen im Umfeld sind überschaubar. Auch der Tatsache geschuldet, dass die Zahl der Verantwortlichen im Drittligabereich klein war. Während der Vertrag von Sport-Geschäftsführer Michael Born sich nicht verlängerte, wird Betreuer Wolfgang Körber wieder in seinen ursprünglichen Beruf zurückkehren, seine Frau Tanja bleibt dem Verein erhalten. Ebenfalls weg ist Pressesprecherin Alina Hacker, die vor einem Wechsel zum TSV 1860 München steht. Wesentliche Änderungen wird es beim kickenden Personal geben.

Um den Plan zu realisieren, sich nach dem Abstieg in der ersten Saison im Vorderfeld der Regionalliga zu behaupten und nach Möglichkeit in der Saison 2024/25 die Meisterschaft einzuheimsen, gab es zahlreiche Änderungen. Im Trainerstab, den Marek Mintal, Assistent Lukas Kling (Stuttgarter Kickers) und der zuletzt beim Bayernligisten ATSV Erlangen tätige Torwarttrainer Tobias Fuchs bilden werden, bishin zu den Personalien auf dem grünen Rasen.

Kurz vor dem Trainingsstart sagt Geschäftsführer Jörg Schmalfuss gegenüber dem kicker: "Wir haben einen großen und guten Pool an Spielern und werden eine gute Mannschaft aufs Feld schicken." Wie diese aussieht, darüber lässt sich spekulieren. Mit Torwart Luca Petzold (21) und Daniel Steininger (28) standen nach dem Abstieg nur zwei Akteure unter Vertrag. "Und selbst da wären wir bei Angeboten gesprächsbereit", so Schmalfuss. Klar ist, dass der dienstälteste Spieler Tobias Weber (27) weiterhin an Bord bleibt, wie auch Keeper Lucas Zahaczewski (22) und Christoph Fenninger (28) - die beiden Manndecker Nico Moos (23) und Edwin Schwarz (28) sollen vor einer Vertragsverlängerung stehen. Als Abgänge stehen mit Steffen Eder, Tobias Stockinger (beide BFC Dynamo), Felix Weber, Dennis Lippert (beide FC 08 Homburg) und Toptorjäger Alexander Nollenberger, den es zum Zweitligisten 1. FC Magdeburg zieht, fünf Akteure fest, weitere werden folgen.

Wenn sich jemand bei uns wohlfühlt und bleiben will, dann muss man sehen. Jörg Schmalfuss, Geschäftsführer

Wer darüber hinaus bleiben könnte? "Wenn sich Türen auftun", so Schmalfuss, "dann werden wir prüfen, ob es Möglichkeiten gibt." Kein Geheimnis ist, dass der Etat um drei Viertel gesenkt wurde und somit finanzielle Kraftakte nicht möglich sein werden. "Wenn sich jemand bei uns wohlfühlt und bleiben will, dann muss man sehen." Besonders im Fokus stehen dürften Martin Thomann und der mit einer Bayreutherin verheiratete Jann George. Ebenfalls wenig verwunderlich, dass die Macher im Fall der Fälle auch bei altgedienten Spielern wie Markus Ziereis, Benedikt Kirsch und Eigengewächs Cemal Kaymaz nicht abgeneigt wären, diese weiterhin an Bord zu haben. "Das Gesamtpaket muss einfach dann passen", so Schmalfuss, der zuletzt unzählige Gespräche mit potenziellen Neuzugängen führte.

Wer? Daran wird noch getüftelt. Sehr weit sollen die Gespräche mit dem gebürtigen Bayreuther David Ismail (SpVgg Greuther Fürth II) fortgeschritten sein. "Eine Unterschrift werden wir am Wochenende schon kriegen", verrät Schmalfuss. Weitere Spieler werden am Montag zum Trainingsauftakt erwartet und beim ersten Test, es geht zum Bezirksligisten SSV Kasendorf, auf dem Feld stehen. Zusätzlich zu den aus der U 19 und U 21 aufrückenden Luca Dressel (21, Torwart), Tim Budemann (19, Abwehr) und Koray Kaiser (18, Mittelfeld).