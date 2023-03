Das große Spiel am Samstag: Bayern trifft auf Dortmund

Am Samstagabend ist es mal wieder so weit: Der FC Bayern München trifft auf Borussia Dortmund. Dieses Spiel ist seit vielen Jahren der Klassiker in der Bundesliga. Für den BVB bietet sich dieses Mal eine große Chance.

Alle Bayern-Fans da draußen aufgepasst, das ist kein Aprilscherz: Die Mannschaft aus München ist nach dem 1:2 in Leverkusen nicht mehr Tabellenführer in der Bundesliga und muss deswegen am kommenden Samstag, dem 1. April, als Zweiter gegen Borussia Dortmund spielen.

Um 18.30 Uhr wird diese spannende Spiel in der Allianz-Arena angepfiffen.

Und weil der BVB eben aktuell Erster ist, hat das Team von Trainer Edin Terzic eine große Chance: Mit einem Sieg beim FCB können die Dortmunder ihren Vorsprung von einem auf vier Punkte ausbauen. Das wäre ein großer Schritt in Richtung erster Meisterschaft seit dem Jahr 2012. Damals hat noch der für den FC Liverpool arbeitende Jürgen Klub den schwarz-gelben Verein trainiert.

Hochspannung steht also an, wenn dieses Topspiel beginnt.

Dortmund zuletzt nicht gut in München

Interessant ist übrigens auch, dass die beiden Vereine bislang schon 133-mal gegeneinander gespielt haben. Das Duell am Samstag wird allein das 108. Spiel zwischen Bayern und Dortmund in der Bundesliga.

Besser abgeschnitten hat in all diesen Spielen das Team aus München, das schon 65-mal gegen den BVB gewonnen und 258 Tore erzielt hat.

Was außerdem aufgefallen ist: In den letzten Jahren hat Dortmund oft keine Chance auf einen Sieg gehabt. Ende 2018 hat es den letzten Sieg gegeben (3:2).

Und: Gerade in Münchens Stadion sieht es für den BVB nicht gut aus, die letzten Ergebnisse dort lauten 1:3, 2:4, 0:4, 0:5, 0:6, 1:4, 1:5, 1:2.

Neuer Trainer, viele Nationalspieler

Passiert ist in den letzten Tagen vor diesem großen Spiel, das in viele Länder live übertragen und beim kicker mit einem LIVE!-Ticker begleitet wird, auch noch etwas. So hat der FC Bayern den bisherigen Trainer Julian Nagelsmann entlassen, weil das Bayern-Team zuletzt zehn Punkte auf Dortmund verloren hat. Nun wird ein neuer Mann an der Seitenlinie stehen: Thomas Tuchel.

Das Interessante ist, dass Tuchel früher auch schon Trainer des BVB gewesen ist und Spieler wie Marco Reus noch sehr gut kennt.

Spannend zu beobachten wird auch sein, wie sich die vielen Spieler auf dem Rasen anstellen. Viele von ihnen haben nämlich lange Reisen in den Knochen, da in der vergangenen Woche Länderspielpause gewesen ist. So sind Bayern-Spieler wie Benjamin Pavard (Frankreich), Matthis de Ligt (Niederlande) oder Leon Goretzka (Deutschland) in Europa unterwegs gewesen, andere wie Sebastien Haller (Elfenbeinküste, Afrika) sogar noch weiter weg. Klar ist aber auch, dass jeder Profi sehr motiviert sein wird und Vollgas geben will. Da kann man Müdigkeit auch etwas ausblenden.

Zum Abschluss noch eine Frage vom kicker an euch: Was denkt ihr? Wer wird das Spiel gewinnen? Und wie hoch fällt das Ergebnis aus?