Das Füchse-Potsdam-Modell sehe ich als Chance für den deutschen Profifußball

Mit gleich zwei Mannschaften mischt Bob Hanning den deutschen Handball gerade auf. Das Kooperations-Modell zwischen den Füchsen Berlin und dem 1. VfL Potsdam sieht der kicker-Kolumnist gar als Chance für den Fußball.

Ich muss schon ehrlich sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass unser jüngster Sieg in Potsdam für derart viel Aufsehen sorgt. Bewusst schreibe ich die Kolumne an diesem Dienstag, bevor wir am Donnerstag nach einem möglichen Punktverlust in Großwallstadt schon wieder aus den Aufstiegsrängen der 2. Bundesliga verschwinden.

Um jetzt aber doch mal alle abzuholen: Wir haben in Berlin und Potsdam zum Wohle des Nachwuchses die Standorte gebündelt. Beide Vereine würden heute nicht jeweils an der Spitze stehen, wenn wir dies nicht getan hätten. Wir haben für den Nachwuchs ein Haus gebaut, in dem die Füchse in der Bundesliga, der VfL in der zweiten und die Füchse-Reserve in der dritten Liga spielt. Als Fundament haben wir zwei Junioren-Bundesliga-Teams darunter gesetzt.

Die Spieler haben dadurch die Möglichkeit, fehlende Einsatzzeit in einer niedrigeren Spielklasse zu kompensieren. Es bietet einfach die Möglichkeit, neben einem hohen Niveau im Training auch ein hohes Spielniveau zu garantieren. Das ist nicht nur eine Hilfe für die Spieler, sondern ganz klar auch für die Vereine.

Das beste Beispiel haben wir bei den Füchsen: Durch die Verletzungen von Paul Drux, Fabian Wiede, Marx Darj, Valter Chrintz oder auch Victor Kireev haben unter anderem Lasse Ludwig, Max Beneke und Moritz Sauter die Möglichkeit bekommen, wichtige erste Erfahrungen in der Bundesliga zu sammeln. Sie konnte dabei den Profis helfen, ihre Spitzenposition zu halten.

Nils Lichtlein und Matthes Langhoff haben diese Chance im letzten Jahr bekommen und genutzt. Diese beiden sind jetzt bereits fester Bestandteil in einer Bundesliga-Topmannschaft. Diese Möglichkeit hätten sie wohl nie gekriegt, wenn wir nicht genau diese Bedingungen hätten bieten können. Auch der Weltmeistertitel der U-21-Junioren mit sechs Spielern aus Potsdam und Berlin ist darauf zurückzuführen.

Viele Bundesligisten bilden gut aus - aber kaum für ihren eigenen Klub

Was heißt das jetzt? Die restlichen Bundesliga-Spitzenklubs sind wie wir Wirtschaftsunternehmen, wir pflegen aber eine etwas andere Philosophie und wollen den Weg der Nachwuchsförderung gehen. Viele Bundesligisten bilden im Übrigen gut aus, aber kaum für ihren eigenen Klub, was ich persönlich schade finde. Auch das ist aber zu respektieren.

Ein Aufstieg Potsdams wäre für die Kooperation natürlich nicht förderlich, aber wir haben auch erst 13 von 34 Spielen absolviert. Nicht in ein Spiel zu gehen, um zu gewinnen, wäre ein fatales Zeichen. Wir erziehen unseren Nachwuchs mit eben jenem Erfolgshunger. Sollte das Wunder eintreten, dass Potsdam wirklich aufsteigt, werden wir Lösungen finden.

Auch im Fußball: 2. Liga statt U 23

Eine Frage, die ich mir in meiner kicker-Kolumne übrigens immer stelle: Welche Schlüsse kann vielleicht auch der Fußball aus diesem Thema ziehen? Ich finde, dass Talente, die bei Top-Klubs zu wenig Spielzeit bekommen, unbedingt mehr Minuten brauchen. Lieber sollten sich unsere Hoffnungsträger - wenn sie das Niveau haben - in der 2. Liga beweisen dürfen als in U-23-Teams zu kicken. Das wäre doch auch für den deutschen Profifußball eine großartige Chance.

Man darf den Talenten im Fußball aber nicht mehr beibringen, dass zwei Spiele in einer Woche bereits eine Überbelastung darstellen. Von dieser Mentalität müsste der Fußball dringend weg. Ich sehe, wie unsere Talente an diesen Herausforderungen Woche für Woche wachsen.

Bob Hanning (55) hat die Füchse Berlin von der 2. Liga bis in die Champions League geführt, den DHB in acht Jahren als Vizepräsident auf links gedreht und einen Spiegel-Bestseller (Hanning. Macht. Handball.) geschrieben. In seiner Kolumne analysiert er für den kicker die Geschehnisse rund um Nationalmannschaft und Bundesliga.