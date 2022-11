Dank Wanger: Magic bremsen Doncic aus - Sorgen um LeBron

Angeführt von einem starken Franz Wagner gewinnen die Orlando Magic in der NBA gegen die Dallas Mavericks. Das New-York-Duell geht an die Nets. Und die Bucks brauchen zwei Verlängerungen für den Sieg in OKC. Die NBA aus der Donnerstagnacht.

Erfolgreich waren die Mavs zuletzt unterwegs, doch gegen Orlando endete die kleine Serie von vier Siegen in Folge für die Texaner. Maßgeblich dafür verantwortlich: Franz Wagner, der mit 22 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft war. Der Schlüssel zum Sieg lag für die Magic - die auf Senkrechtstarter Paolo Banchero (Verletzung am Sprunggelenk) verzichten mussten - allerdings vor allem in einer überzeugenden Defensivarbeit, die Luka Doncic und Co. ausbremste. Der Slowene blieb damit zum ersten Mal in dieser Saison unter der 30-Punkte-Marke.

"Wir als Gruppe und als Einzelspieler haben alles zu beweisen in dieser Liga", sagte Wagner. "Wir waren nicht zufrieden mit unserer Leistung neulich gegen Houston. Wir wollen ein widerstandsfähiges Team sein. Wir müssen besser werden darin, Spiele zu beenden und nach Fehlern weiterzuspielen."

KD unaufhaltsam: Nets schlagen Knicks

Die Brooklyn Nets haben das Stadtduell gegen die New York Knicks gewonnen. Nachdem zuvor Jacque Vaughn zum neuen Head Coach und Nachfolger von Steve Nash ernannt wurde, fuhren KD und Co. einen ungefährdeten 112:85-Sieg ein. Eine beruhigende 25-Punkte-Führung hatten sich die Nets schon zur Pause erarbeitet. Durant legte ein Triple-Double auf (29 Punkte, je 12 Assits und Rebounds). Auf sich aufmerksam machte außerdem Seth Curry mit seinem besten Saisonspiel und 23 Punkten.

Einen wilden Schlagabtausch lieferten sich OKC und die Milwaukee Bucks. Ohne Giannis Antetokounmpo und Jrue Holiday benötigte der Titel-Anwärter zwei Verlängerungen, um den knappen 136:132-Sieg davonzutragen. Jevon Carter sprang für die geschonten Stars in die Bresche (36 Punkte).

Der Meister von 2021 steht weiter an der Spitze der Eastern Conference, in der die Boston Celtics dank des vierten Siegs in Serie (128:112 gegen Detroit) auf Rang drei kletterten. Jayson Tatum trumpfte mit 31 Zählern auf, auch Jaylen Brown erwischte einen Sahnetag und erzielte mit teils spektakulären Würfen und Dunks 30 Punkte.

LeBron verletzt - Vier Wolves sorgen für Lacher

Die L. A. Lakers kriseln derweil munter weiter. Im Stadtduell mit den Clippers gab es eine 101:114-Niederlage. Damit nicht genug: LeBron James musste kurz vor Schluss nach einer soliden Leistung (30 Punkte, 8 Rebounds) verletzt vom Parkett. Eine Diagnose steht noch aus.

Apropos Krise: Auch die Timberwolves schafften nicht den Turnaround, kassierten vielmehr eine 117:129-Pleite gegen die Suns - und blamierten sich dabei auch noch mit einer irren Szene: Im zweiten Viertel verteidigte Minnesota kurzzeitig nur zu viert und kassierte einen Dreier, weil D'Angelo Russell nicht realisiert hatte, dass er auf dem Court stehen sollte.