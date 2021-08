Hansen und Holm hieven Topfavorit Dänemark ins Halbfinale

Titelverteidiger Dänemark ist am Dienstag souverän ins Olympia-Halbfinale eingezogen. Der Olympiasieger von Rio schlug Norwegen mit 31:25 (13:12).

Damit war zu rechnen: Dänemark hat die Hürde Norwegen ohne größere Schwierigkeiten genommen und steht in der Vorschlussrunde in Japan. Speziell in der ersten Hälfte hielten Sander Sagosen & Co. aber extrem stark dagegen und gingen mit nur einem Tor Rückstand in die Pause. Erst dann wurde Norwegen müder und musste abreißen lassen.

Während Dänemark 76 Prozent seiner Würfe im Tor unterbrachte, blieb Norwegens Quote bei 68 Prozent stehen. Beste Werfer beim Topfavoriten waren Mikkel Hansen (acht Tore, drei davon per Siebenmeter) und Füchse-Spielmacher Jacob Holm (acht Treffer). Keeper Niklas Landin vom THW Kiel entschied mit einer Fangquote von 28 Prozent das Torhüter-Duell deutlich für sich. Sagosen war bei Norwegen mit acht Toren bester Werfer, alleine fünf davon erzielte er allerdings per Siebenmeter. Kiels Linkshänder Harald Reinkind blieb bei fünf Treffern ohne Fehlversuch.

Im Halbfinale treffen die Dänen am Donnerstag (14 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) nun auf Europameister Spanien, der sich dramatisch gegen Schweden durchgesetzt hatte.