"Da hat heute alles gepasst mit der Kulisse": Müllers Comeback beim FCM-Heimsieg

Der 1. FC Magdeburg konnte sich mit dem 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern die Tabellenführung sichern. Trainer Christian Titz, Kapitän Tobias Müller und Siegtorschütze Luca Schuler äußerten sich nach dem Spiel zufrieden.

Nach dem 1:0-Erfolg äußerte sich Magdeburg-Coach Titz in der Presskonferenz zum Spiel. Er hatte zuvor gesehen, dass seine Mannschaft "gut reingekommen ist. In den ersten 20 Minuten haben wir mehrere gute Chancen herausgespielt und gehen dann mit 1:0 in Führung." Nach dem Tor hatten die Hausherren vielversprechende Möglichkeiten und "hätten das 2:0 machen können, dann wäre das Spiel auch leichter geworden".

Anstatt mit einer höheren Führung in den zweiten Durchgang zu starten, mussten die Magdeburger aber weiterhin den knappen Vorsprung verteidigen: "Wir kamen aus der Halbzeit, wussten dass wir nochmal mit Tempo reingehen müssen und dann war es unterm Strich bis auf die eine Chance ein komplett weg verteidigtes Spiel."

Schulers Kracher macht den Unterschied

Das Ergebnis gab dem Coach Recht, da die Magdeburger beim Comeback des Kapitäns Tobias Müller die Null halten konnten. Er lief am Samstag vor ausverkauftem Haus wieder auf und fasste zusammen, dass "da heute alles gepasst hat mit der Kulisse und dem Heimsieg. Da die Magdeburger, wie bereits von Trainer Titz erwähnt, keinen Treffer nachlegen konnten "war es dann bis zum Ende spannend - da wirft der Gegner nochmal alles rein".

Stürmer Luca Schuler (kicker-Note 2,5; Spieler des Spiels) erzielte mit seinem sehenswerten Schuss in den Winkel den Treffer des Tages. Der Siegtorschütze vergab nach seinem Tor weitere Hochkaräter und äußerte sich selbstkritisch: "Der an die Latte knallt, war bisschen schwierig, aber den ich übers Tor schieße, der muss natürlich rein."

Für den FCM geht es am Samstag um 14 Uhr nach Dortmund zum Spitzen-Spiel. Der BVB II steht derzeit auf dem 3. Platz.