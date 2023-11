Oesterhelweg-Festspiele im Derby: Cottbus erteilt Babelsberg eine Abfuhr

Der FC Energie Cottbus hat am Sonntag den SV Babelsberg 03 im Brandenburg-Derby überraschend klar mit 4:0 besiegt. Mann des Spiels war Maximilian Oesterhelweg, der sogar einen Fallrückzieher im Tor der vor Anpfiff besten Defensive der Regionalliga Nordost versenkte.

Beim Spitzenspiel in Greifswald konnte Energie Cottbus immerhin einen Punkt ergattern. Am Sonntag im Brandenburg-Derby gegen den SV Babelsberg 03, das ebenfalls unter der Kategorie "Spitzenspiel" firmierte, baute Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz im Vergleich zum jüngsten 1:1 seine Startformation folgendermaßen um: Oesterhelweg verdrängte Euschen auf die Bank. Es ahnte von Anpfiff wohl niemand, was diese Personalie schlussendlich noch bedeuten würde.

Kontrahent Babelsberg schlug indes zuletzt die Reserve von Hansa Rostock II mit 1:0. SVB-Coach Markus Zschiesche ließ in der Lausitz Wilton und Werbelow für Qela und Zeiger starten.

Mit einer hundertprozentigen Chancen für die Hausherren startete das Derby. Heike nahm in der 2. Minute im Strafraum einen hohen Ball runter, sein Schuss wurde im letzten Moment geblockt. Nach dem anschließenden Eckball lag der Ball dann aber doch im Tor: Frahn verlängerte die Hereingabe per Kopf ins eigene Gehäuse. Auf der Gegenseite hatte der Sturm-Routinier noch vor Anbruch der 10. Minute den Ausgleich jeweils einmal auf dem Fuß und auf dem Kopf. Babelsberg schien vom frühen Rückschlag nicht groß geknickt zu sein.

Rund um die 20. Minute wurde auch Cottbus wieder aktiver, während Babelsberg zwar weiter gefällig den Ball laufen ließ, in dieser Phase aber das gegnerische Tor nicht ernsthaft in Gefahr bringen konnte.

Einen Konter aus dem Lehrbuch fuhr der Gastgeber in der 39. Minute. Halbauer erkämpfte sich am eigenen Strafraum den Ball, trieb die Kugel in hohem Tempo bis weit in die gegnerische Hälfte, wo Oesterhelweg seine Ablage wuchtig und gleichsam unhaltbar zum 2:0 ins Eck knallte. Damit war die alles in allem recht ereignisarme erste Halbzeit zu Ende erzählt.

Klatte im Wechselbad der Gefühle

Nach Wiederbeginn war Cottbus sofort nahe am dritten Tor, doch SVB-Torwart Klatte blieb in der 49. Minute im Eins-gegen-Eins gegen Heike Sieger. Analog zum ersten Durchgang fiel kurz darauf der Treffer: Ein Fallrückzieher von Oesterhelweg flog von Bürgers Kopf abgefälscht in hohem Bogen über den etwas zu weit vor seiner Linie postierten Klatte (51.). Sieben Zeigerumdrehungen später stand erneut Klatte im Fokus, diesmal rettete er per Fußabwehr gegen den durchgebrochenen Halbauer.

Auch wenn die Gäste diesmal vom frühen Gegentreffer geschockt schienen, rund um die 60. Minute hatten die Filmstädter kurz hintereinander zwei große Gelegenheiten auf das 1:3. Doch auch der FCE spielte sich in die ein oder andere gefährliche Abschlussaktion, rund um einen brandgefährlichen Heike in vorderster Linie. Das Derby war jetzt deutlich attraktiver als in der ersten Halbzeit.

Dieser Sonntag schien spätestens ab der 72. Minute ein Feiertag für Oesterhelweg zu werden. In besagter Minute beschenkte ihn Wilton, der einen viel zu kurzen Rückpass auf Klatte spielte, der Cottbuser Zehner spritzte dazwischen und schnürte mit der Innenseite seinen Dreierpack. Kurz darauf ging der Mann des Nachmittags unter großem Applaus der Mehrzahl der 7045 Zuschauer vom Platz, er hatte mehr als nur seine Schuldigkeit getan.

Logischerweise war fortan die Spannung aus dieser Partie komplett entwichen. Die Heimfans feierten in den restlichen Minuten lautstark den bevorstehenden Derbysieg, ihre Lieblinge näherten sich zwar noch ein paarmal dem Babelsberger Kasten an, doch es blieb beim 4:0. Mit diesem Dreier konnte Cottbus zudem die Tabellenführung übernehmen.

Die nächsten Aufgaben

Am kommenden Samstag ist Cottbus wieder auswärts gefordert, diesmal beim 1. FC Lok Leipzig. Babelsberg muss bereits am Freitag gegen den anderen Regionalliga-Klub aus der Messestadt antreten, nämlich die BSG Chemie Leipzig.