Trotz 18-Punkte-Führung: Orlando und Wagner-Brüder fliegen aus Playoffs

Die Orlando Magic legten im entscheidenden Spiel 7 der Erstrundenserie gegen die Cleveland Cavaliers einen starken Start hin - und mussten sich am Ende doch aus den Playoffs verabschieden. Die Cavs nehmen es dagegen in Runde zwei mit den Boston Celtics auf.

Schluss in Runde eins: Franz Wagner erlebt in Spiel 7 gegen die Cavaliers einen gebrauchten Abend. NBAE via Getty Images

Das erste von womöglich vielen Playoff-Abenteuern der Wagner-Brüder ist zu Ende. In Spiel 7 der 1. Runde gegen die Cavaliers verlor Orlando mit 94:106 und muss gezwungenermaßen den verfrühten Urlaub antreten. Bis insbesondere Franz Wagner das Playoff-Aus verdaut hat, dürfte es aber ein wenig dauern.

Der 22 Jahre alte Berliner beendete die Partie mit gerade einmal sechs Punkten, dabei traf er nur einen seiner 15 Wurfversuche aus dem Feld (dazu immerhin sechs Rebounds und sechs Assists). Auch bei seinem älteren Bruder Moritz lief es nicht so gut wie sonst manchmal (drei Punkte, 1/2 aus dem Feld).

Starker Start für Orlando - inklusive 18-Punkte-Führung

Die Offensiv-Probleme hatten die Wagner-Brüder nicht exklusiv, doch dazu später mehr. Denn eigentlich ging es aus Magic-Sicht richtig gut los. Zu Beginn waren es nämlich die Cavaliers, die extrem kalt in das Spiel starteten. Im ersten Viertel blieben die Hausherren über fünf Minuten ohne eigenen Punkt, die ersten neun Dreierversuche gingen allesamt daneben.

Bei den Magic war dagegen Paolo Banchero richtig gut aufgelegt. Zur Halbzeitpause stand er bereits bei 24 Punkten, Orlando setzte sich im zweiten Viertel bis auf 18 Punkte ab. Cleveland fing sich langsam und ließ den Rückstand bis zur Halbzeitpause immerhin auf zehn Zähler schrumpfen.

Im dritten Viertel drehte sich das Spiel dann komplett. Nun lief bei Orlando offensiv nichts mehr zusammen, auf der anderen Seite kam Donovan Mitchell immer besser in Schwung. Der Guard erzielte allein im dritten Durchgang 17 Punkte, Cleveland eroberte die Führung. Mit 76:68 ging es in den Schlussabschnitt.

Orlando Magic: Nur gut 25 Prozent Wurfquote in Hälfte zwei

Besser sollte es aus Magic-Sicht aber nicht mehr werden. Abgesehen von Banchero strahlte kaum einer der Gäste echte offensive Gefahr mehr aus, Cleveland setzte sich zweistellig ab und brachte die Führung letztlich ungefährdet nach Hause. Orlando gelang kein letztes Aufbäumen mehr.

Banchero beendete die Partie zwar mit starken 38 Punkten, bekam aber zu wenig Unterstützung. Neben Franz Wagner fand auch Jalen Suggs nicht in seinen Rhythmus (zehn Punkte, 2/13 aus dem Feld). In der kompletten zweiten Halbzeit traf Orlando nur noch 25,6 Prozent seiner Wurfversuche. Cavs-Guard Mitchell erzielte insgesamt 39 Punkte, Evan Mobley sammelte in Abwesenheit des verletzten Centers Jarrett Allen (Rippenprellung) ein Double-Double mit elf Punkten und 16 Rebounds, zudem kam er auf fünf Blocks.

Während für die Wagner-Brüder und Orlando die Saison nun vorbei ist, treffen die Cavaliers in der zweiten Playoff-Runde auf die Boston Celtics, das beste Team der Eastern Conference in der regulären Saison. Die Serie startet in der Nacht auf Mittwoch mit Spiel 1 in Boston.