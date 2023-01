Clemens kommt: Nächster Transferkracher des 1. FC Düren

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Der 1. FC Düren hat kurz vor dem Rückrundenstart einen echten Transfer-Coup gelandet: Der abstiegsbedrohte Regionalligist holt Ex-Profi Christian Clemens (31).

"Das ist natürlich eine tolle Geschichte für unseren Klub, ein echter Königstransfer", sagt Trainer Boris Schommers über die Verpflichtung des ehemaligen U-21-Nationalspielers. Wenige Tage zuvor hatte sich Düren mit Kevin Goden schon eine Prise Bundesliga-Erfahrung ins Haus geholt.

Clemens absolvierte insgesamt 144 Erstliga-Spiele (15 Tore) für den 1. FC Köln, FC Schalke 04 und FSV Mainz 05. Für den S04 lief er auch in der Champions League auf. Im Februar 2022 wechselte er zum polnischen Erstligisten Lechia Danzig, wo er saisonübergreifend 26 Einsätze und einen Treffer verbuchte. Erst vor wenigen Tagen löste Clemens seinen Vertrag auf - auch, weil es ihn nach der Geburt seines zweiten Kindes wieder in die Heimat zog. "Für uns war das natürlich eine glückliche Fügung", so Schommers.

Der frühere Bundesliga-Coach des 1. FC Nürnberg hatte Clemens einst schon als U-17-Trainer des 1. FC Köln unter seinen Fittichen und ist davon überzeugt: "Christian ist nach wie vor ein echter Vollprofi und wird uns auf Anhieb verstärken - und zwar massiv." Wohl auch schon in der anstehenden Partie gegen den SV Straelen (Samstag, 14 Uhr).

Auch Clemens selbst fiebert seiner neuen Aufgabe entgegen: "Ich freue mich auf die Rückkehr in die Heimat, die Zusammenarbeit mit dem Verein und das Wiedersehen mit alten Weggefährten wie Boris Schommers und Adam Matuschyk."