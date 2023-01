Bundesligaerfahrung für Düren: Schommers lockt Goden

Regionalligist 1. FC Düren verpflichtet Kevin Goden. Der ehemalige Erstligakicker, der wie Coach Boris Schommers eine Nürnberger Vergangenheit hat, spielte zuletzt beim TSV 1860 München. Mit David Winke kommt zudem eine weitere Verstärkung für die Rückrunde.

Mit dem in Bonn geborenen Flügelspieler Kevin Goden wechselt ein Akteur mit Bundesligaerfahrung in die Regionalliga West: In der Spielzeit 18/19 gehörte der heute 23-Jährige beim 1. FC Nürnberg zum Bundesligakader, kam im Oberhaus auf fünf Einsätze. Dort arbeitete er außerdem mit dem aktuellen Düren-Coach Boris Schommers zusammen. Es folgte für Goden eine Leihe zu Eintracht Braunschweig und der anschließende Wechsel in die 3. Liga zum TSV 1860 München. Nachdem er bei den Löwen im vergangenen Sommer in den Kader der 2. Mannschaft, die in der Bayernliga Süd beheimatet ist, degradiert wurde, folgte kürzlich die Vertragsauflösung - und nun der Wechsel zum 1. FC Düren, wo Goden seiner Karriere einen neuen Impuls verleihen will.

Doch Goden ist nicht das einzige neue Gesicht, das die Dürener in dieser Woche präsentieren: So kommt der 22-jährige David Winke, ebenfalls ein Spieler mit Bonner Wurzeln, auf Leihbasis vom belgischen Zweitligisten Club KMSK Deinze an die Rur. "Er soll der Abwehr deutliche Stabilisation verleihen", schreiben die Dürener in ihrer Meldung. Ausgebildet beim Bonner SC, spielte der Innenverteidiger für die U 23 des 1. FC Köln in der Regionalliga West, bevor er in die belgische 2. Liga wechselte.

Goden und Winke sollen die Lücken im Kader schließen, die Marvin Steiger und Cenk Durgun nach ihrer Vertragsauflösung hinterlassen haben. Trainer Boris Schommers zeigt sich laut Pressemeldung überzeugt davon, dass die Neuverpflichtungen keine Anlaufzeit brauchen werden. Saisonziel bleibt für Düren der Klassenerhalt - zur Winterpause steht der Aufsteiger auf Rang 13.