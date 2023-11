Reichels erster Saisontreffer - Sturm-Assist hilft Sharks im Keller

Nicht nur in Stockholm wurde gespielt, auch in Nordamerika ging die NHL aufs Eis. Lukas Reichel, Philipp Grubauer und Nico Sturm haben positive Schlagzeilen geschrieben.

Mit seinem ersten Treffer in dieser Saison hatte der Nürnberger Lukas Reichel in der 13. Minute für die Führung der Chicago Blackhawks im Heimspiel gegen Tampa Bay gesorgt. Doch der Lightning (7-6-4) schlug zurück. Braden Point (25.) leitete mit seinem siebten Saisontor, erzielt in Überzahl, den Umkehrschwung für die Gäste aus Florida ein und legte später auch noch das 3:2 durch Victor Hedman (53.) auf. Ein Emptynetter besiegelte schließlich die Niederlage der Blackhawks (5-9-0) im United Center.

Goalie Philipp Grubauer indes führte die Seattle Kraken (6-8-4) zum 4:3-Shootout-Sieg über die New York Islanders (5-6-5), ein starker Save in der Verlängerung wurde von seinen Teamkollegen gefeiert. Insgesamt wehrte der Rosenheimer 20 Schüsse auf sein Tor ab. Kailer Yamamoto traf im Spiel und auch entscheidend in der achten Runde des Penaltyschießens.

Auch Nico Sturm war mit Kellerkind San Jose Sharks (3-13-1) erfolgreich. Der Angreifer trug eine Vorlage zum 5:1-Sieg gegen die St. Louis Blues (8-6-1) bei. Left Wing Mike Hoffman schnürte einen Doppelpack.

Zum Auftakt der NHL Global Games in Stockholm hatte Tim Stützle seine Ottawa Senators (7-7-0) mit einem spektakulären Volleyschuss zwei Sekunden vor Schluss zum 5:4-Sieg über Moritz Seider und die Detroit Red Wings (8-5-3) geführt.