Detroit holt 0:4 auf: Aber Stützles Traumtor in letzter Sekunde entscheidet

Im Rahmen der NHL Global Series lieferten sich die Ottawa Senators und Detroit Red Wings in Stockholm einen offensiven Schlagabtausch, der durch einen deutschen Jungstar entschieden wurde.

In einer über weite Strecken durchaus intensiv geführten Partie erwischte Ottawa einen Traumstart. Brady Tkachuk brachte die Senators in Führung, neben Drake Batherson hatte auch Tim Stützle den Treffer vorbereitet (6.). Exakt vier Minuten später erhöhten die kanadischen Hauptstädter: Mit einem unglaublichen Pass war Stützle an diesem Tor maßgeblich beteiligt. Denn der deutsche Center fand Tkachuk mit einem "No-Look"-Pass auf den Knien, mit dem Rücken zum Tor und parallel zur Torlinie, ehe Ottawas Kapitän zum zweiten Mal eiskalt vollstreckte (10.).

Detroit benötigt keine acht Minuten

Nachdem Jake Sanderson gegen die schläfrige Red-Wings-Abwehr erhöhte (14.), ging es nach Wiederbeginn im Mitteldrittel erst einmal munter weiter in Richtung des Tores von James Reimer. Nach schnellem Spielzug erzielte Josh Norris nur 78 Sekunden nach Drittelstart das 4:0 (22.). Danach kam Detroit nach und nach etwas besser ins Spiel. Was zwischen der 30. und 38. Minute innerhalb von nur sieben Minuten und 33 Sekunden passierte, hätte im Globen zu Stockholm wohl dennoch niemand erwartet. Denn plötzlich stürmte die Detroit zu einem unglaublichen Comeback.

Lokalmatador Lucas Raymond traf nach einem Break zum 1:4 (30.), dann ging es Schlag auf Schlag. David Perron (34.), Alex DeBrincat per Direktabnahme gegen seinen Ex-Klub (37.) und - nur 39 weitere Sekunden später - Verteidiger Shayne Gostisbehere mit einem abgefälschten Schuss (38.) trafen zum 4:4 nach 0:4.

Stützles Traumtor entscheidet spät

Im so wieder offenen Schlussabschnitt wurde es zunächst bitter für Detroit. Denn nicht nur mussten diese früh in doppelter Unterzahl spielen. Bei einem Bully gegen Tkachuk fiel der auch noch Red-Wings-Kapitän Dylan Larkin unglücklich auf das rechte Bein (43.), kehrte nach kurzer Behandlung in der Kabine aber angeschlagen zurück aufs Eis (43.). Danach fehlte beiden Seiten im Schlussdrittel der letzte Punch - die Senators ließen dabei sogar zwei späte Powerplays ungenutzt.

In der fälligen Overtime verpasste Tkachuk nach Alleingang zunächst Siegtor und Hattrick. Doch dann kam Stützle und entschied die Partie mit einem erneuten spielerischen Highlight nach seinem Assist zum 2:0: Sekunden vor Ende griff Ottawa noch einmal an, Batherson wollte den frei stehenden Stützle anspielen, doch Gostisbehere bekam noch den Schläger dazwischen und fälschte den Puck im hohen Bogen ab. Stützle aber nahm die Scheibe aus der Luft volley ab und traf über Keeper Reimer hinweg, der noch den Kopf einzog, und entschied damit das Spiel. Zwei Sekunden standen noch auf der Uhr.

"Wollte Puck nur schnell aufs Tor bringen"

"Ich wusste, dass die Zeit ablief und wollte die Scheibe nur noch schnell aufs Tor bringen, da habe ich Glück gehabt", spielte Stützle seinen spektakulären Treffer nach der Partie bei "Sky" ein wenig herunter.

Bereits am Freitag (20 Uhr) trifft Detroit erneut in Stockholm auf die Toronto Maple Leafs. Ottawa spielt an gleicher Stelle am Samstag (17 Uhr) gegen die Minnesota Wild.