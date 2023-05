Chemnitz löst letztes Ticket und trifft auf Bonn - Frankfurt muss runter

Die Fraport Skyliners folgen medi Bayreuth und steigen aus der BBL ab. Chemnitz zieht in die Play-offs ein und trifft auf die Bonner Serientäter.

Frankfurt, Deutscher Meister von 2004, gewann am Sonntag am letzten Spieltag der Hauptrunde zwar bei der BG Göttingen mit 88:82 (38:47), muss aber dennoch den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der Mitteldeutsche BC gewann im Parallelspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 79:69 (34:39) und bleibt damit erstklassig.

zum Thema Die BBL-Play-offs im Überblick

medi Bayreuth stand bereits zuvor als erster Absteiger fest, das 106:120 im oberfränkischen Traditionsduell bei Brose Bamberg war ein punktereicher und mit Wehmut verbundener Abschied aus dem Oberhaus.

"Unser Busfahrer hat schon Bier besorgt"

Den letzten Play-off-Platz sicherten sich die Chemnitz 99ers, die das entscheidende Duell bei den MLP Academics Heidelberg mit 81:74 (36:40) gewannen und nun auf die Telekom Baskets Bonn treffen.

"Es ist Wahnsinn. Wir haben niemals aufgegeben. Ich bin stolz, dass wir gewonnen haben", sagte der Chemnitzer Jonas Richter bei "MagentaSport" und freute sich auf die Heimfahrt: "Unser Busfahrer hat schon Bier besorgt." Beste Werfer der Gäste waren Marko Filipovity und Mindaugas Susinskas mit jeweils 14 Punkten.

Bonn schloss die Hauptrunde mit einem 85:83 (41:36) gegen ratiopharm Ulm ab und verteidigte seinen Platz an der Tabellenspitze vor Titelverteidiger Alba Berlin. Pokalsieger Bayern München schloss die Hauptrunde mit einem 76:88 (31:43) bei den EWE Baskets Oldenburg ab, für den Tabellendritten war es die dritte Pleite in Serie.

Statistik zum 34. Spieltag

MLP Academics Heidelberg - Niners Chemnitz 74:81 (22:20,18:16,14:18,20:27)

Punkte MLP Academics Heidelberg: Kesteloot 19, E. Washington 12, McVeigh 11, Ugrai 10, Ely 8, B. Griffin 6, Lasisi 5, Hundt 3

Niners Chemnitz: Filipovity 14, Susinskas 14, Yebo 13, Richter 10, W. Clark 8, Uguak 7, Weidemann 7, Osborne 4, Lockhart 2, Velicka 2

Zuschauer: 4136

Telekom Baskets Bonn - ratiopharm Ulm 85:83 (23:18,18:18,27:27,17:20)

Punkte Telekom Baskets Bonn: Shorts 30, Herrera 12, Malcolm 9, Tadda 7, Ward 7, Williams 7, Kratzer 6, Hawkins 5, Kessens 2

ratiopharm Ulm: Paul 23, Hawley 10, Caboclo 9, Herkenhoff 9, Klepeisz 9, Dos Santos 7, Jallow 6, Christen 5, Nunez 5

Zuschauer: 6000

Löwen Braunschweig - Hamburg Towers 88:78 (21:21,16:28,23:12,28:17)

Punkte Löwen Braunschweig: Cole 25, Sleva 17, Krämer 14, Turudic 11, Amaize 7, Bango 6, Fru 4, Myles 4

Hamburg Towers: Taylor 17, Wohlfarth-Bottermann 15, Samar 10, Schoormann 10, Meisner 9, Childs 7, Hinrichs 5, Hoffmann 5

Zuschauer: 4661

Rostock Seawolves - MHP Riesen Ludwigsburg 92:87 n.V. (14:12,28:26,17:27,20:14,13:8)

Punkte Rostock Seawolves: Lewis 21, Mawugbe 16, Alston Jr. 15, Pearson 15, Theis 9, Carter 6, Gloger 4, Nawrocki 3, Roland 3

MHP Riesen Ludwigsburg: Dunn 27, Miller 16, Hubb 12, Jacob Patrick 8, Bartolo 6, Bähre 5, Edigin 5, Cherry 4, Waardenburg 4

Zuschauer: 4652

BG Göttingen - Fraport Frankfurt 82:88 (21:17,26:21,15:22,20:28)

Punkte BG Göttingen: Pape 17, Smith 16, Frey 13, Edwards 12, Crandall 11, Bess 8, Mönninghoff 3, Kamp 2

Fraport Frankfurt: Theodore 20, Wank 20, Haarms 12, Washington 10, Cooke Jr. 8, Frazier 8, Lewis 8, Adekunle 2

Zuschauer: 3447

Synt. MBC Weißenfels - Hakro Merlins Crailsheim 79:69 (17:20,17:19,28:12,17:18)

Punkte Synt. MBC Weißenfels: Clyburn 14, Breunig 13, Jelks 12, Kovacevic 11, Ballock 9, Darden 9, Mushidi 5, Bryant 4, Reynolds 2

Hakro Merlins Crailsheim: Stephens 18, Batemon 14, Midtgaard 9, Mikalauskas 7, Baggette 6, Lewis 6, Stuckey 6, Bleck 3

Zuschauer: 3000

Brose Bamberg - medi Bayreuth 120:106 (32:30,33:32,23:16,32:28)

Punkte Brose Bamberg: Miller 26, Reaves 18, Sengfelder 17, Heckmann 16, Young 14, Wohlrath 8, Bohacik 7, Chachashvili 7, Simmons 7

medi Bayreuth: Livingston II 23, Childress 21, Bruhnke 17, Doreth 13, Grant 11, Hill 11, Nikic 5, Diallo 3, Young 2

Zuschauer: 4563

EWE Baskets Oldenburg - FC Bayern München 88:76 (22:12,21:19,25:16,20:29)

Punkte EWE Baskets Oldenburg: D. Russell 37, Teague 16, Holyfield 10, Gravett 9, Klassen 5, Agbakoko 3, Dileo 3, Leissner 3, Ogbe 2

Bayern München: Kharchenkov 13, Walden 13, Cheatham 12, Jaramaz 10, Winston 8, Zipser 6, Wulff 5, Giffey 4, Harris 3, Bonga 2

Zuschauer: 6200