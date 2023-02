Souverän auf Rang zwei: Zehn Chemnitzer schlagen Halberstadt

Oben gegen unten: Im letzten Spiel der Regionalliga Nordost an diesem Wochenende sicherte sich der Chemnitzer FC mit einem 3:0-Erfolg gegen Germania Halberstadt die drei Zähler und schwingt sich zum schärfsten Erfurt-Verfolger auf. Am nächsten Spieltag wartet das direkte Duell mit dem Primus.

Die Chemnitzer, die aus den letzten beiden Partien nur einen Punkt holen und dabei keinen eigenen Treffer erzielten konnten, wechselten dreifach im Vergleich zur 0:3-Niederlage unter der Woche gegen die Berliner Viktoria: Kapitän Müller, Walther und Pagliuca standen neu in der Startelf; Eppendorfer, Stagge und Ulrich nahmen zunächst auf der Bank Platz. Die Gäste aus Halberstadt, die in diesem Jahr bereits fünf ihrer acht Zähler sammeln konnten, wechselten im Vergleich zur jüngsten 1:2-Niederlage gegen Chemie Leipzig lediglich einmal: Malina blieb draußen, für ihn begann US-Boy Braun.

Halberstadt trat zunächst nicht wie ein verschüchtertes Kellerkind auf, rasch aber übernahm Chemnitz die Spielkontrolle. In Minute 16 folgte so der erste Aufreger für den CFC: Pagliuca schlenzte den Ball erst sehenswert an den linken Pfosten, bevor Brügmann der Nachschuss direkt an den rechten Pfosten setzte - die Germanen waren im Glück. Auch in Folge bestimmte Chemnitz das Geschehen und ging folgerichtig nach einer halben Stunde in Führung: Kleeschätzky lief Brügmann nach einem Chipball in die Hacken, Campulka verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum 1:0 (31.). Nur wenig später legte der CFC nach: Freistoß aus dem Halbfeld, den Löwe seinem Teamkollegen Campulka auf den Kopf servierte. Zwar war Keeper Cichos war noch am Ball, konnte den Einschlag aus acht Metern aber nicht verhindern - 2:0 (35.).

Halberstadt schlingerte in dieser Phase, konnte kaum mehr für Entlastung sorgen. Gefährlich blieb hingegen die Heimelf: Zickert köpfte nach einer Ecke knapp drüber (42.), Mensah verpasste bei einem Konter das Abspiel (45.). Die Gäste hatten kurz vor dem Halbzeitpfiff ihre erste dicke Chance: Nach schöner Hoch-Vorarbeit vergab Grzega aber aus aussichtsreicher Position (45.+2).

Brügmann trifft, Walther fliegt

Gleich nach Wiederanpfiff machten die Chemnitzer dann einen Strich durch die möglichen Rest-Hoffnungen der Germanen: Eine Hereingabe von Berger veredelte Brügmann aus zehn Metern platziert zum 3:0 (49.). Dann jedoch ging CFC-Verteidiger Walther seinem Gegenspieler Hlynianyi im Mittelfeld von hinten in die Beine und sah glatt Rot. Er wird Chemnitz ebenso fehlen wie Teamkollege Zickert, der in dieser Partie seine fünfte gelbe Karte sah.

Nun hatte der Gast Rückenwind, bekam zwar Ball und Gelegenheiten, konnte aber nicht mehr für richtige Spannung sorgen in dieser Partie: Malina köpfte knapp vorbei (62.), Marusenko prüfte CFC-Keeper Jakubov aus der Distanz (63.). Die dickste Chance auf den Ehrentreffer hatte kurz vor dem Ende Hoch, dessen Versuch Jakubov an den Pfosten lenkte (88.). In der Nachspielzeit konnte Hoch den Keeper auch aus der Distanz nicht überwinden (90.+2).

Chemnitz hingegen verlegte sich auf eine konzentrierte Absicherung der Führung, bekam selbst immer wieder Konterchancen: Brügmann (61.) verpasste den Abschluss aber ebenso wie Mensah (74.). Auch Ulrich (84./89.), Keller (85.) und Stagge (90.+1) hatten das 4:0 auf dem Fuß. Die mangelhafte Chancenverwertung im zweiten Durchgang fiel freilich nicht mehr ins Gewicht. Am Ende stand ein hochverdienter Sieg, der dem CFC Rang zwei beschwert.

Weiter geht es für das Kellerkind aus Halberstadt schon am Mittwoch, wenn das Nachholspiel gegen den FSV Luckenwalde ansteht (19 Uhr). Für Chemnitz wartet am kommenden Samstag das absolute Spitzenspiel bei Primus Rot-Weiß Erfurt (14 Uhr).