Tor-Premiere als Mittelstürmer: Nkunku trifft bei Chelseas Kantersieg

Der FC Chelsea hat das erste Spiel auf seiner Vorbereitungsreise durch die USA deutlich gewonnen. Zum 5:0 trug auch Christopher Nkunku einen Treffer bei.

Noch in der 90. Minute hellwach: Christopher Nkunku. Getty Images

Als Hollywood-Schauspieler ist Ryan Reynolds Unterhaltung gewohnt, die er mit seinem walisischen Klub AFC Wrexham, in die englische vierte Liga aufgestiegen, gegen Chelsea geboten bekam. Drei späte Tore sorgten im ersten Test der Blues dabei für einen Kantersieg nach Maß.

Es ging schon ansehnlich los - mit einer feinen Vorarbeit von Neuzugang Jackson (kam für 35 Millionen Euro vom FC Villarreal), der den jungen Maatsen einsetzte. Der Außenbahnspieler musste nur noch einschieben (3.) und besorgte kurz vor der Pause auch das 2:0. Erneut hatte Jackson sauber aufgelegt, ehe Maatsen von der Strafraumgrenze per Flachschuss ins rechte Eck traf (42.).

Dem klaren Außenseiter war im Kenan Memorial Stadium in Chapel Hill (North Carolina) kein Tor vergönnt, die Blues machten es in der Schlussphase dafür richtig deutlich. Zunächst vollstreckte auch Verkaufskandidat Gallagher mit einem platzierten Fernschuss (81.), ehe der große Auftritt von Bundesliga-Torschützenkönig Nkunku folgte. Der Neuzugang aus Leipzig, als Mittelstürmer eingesetzt, wurde steil geschickt, umkurvte Keeper Lainton und schraubte auf 4:0 (90.). Der englische Nationalspieler Chilwell besorgte per frechem Heber den 5:0-Endstand (90.+3).

Nach der Partie äußerte sich Chelseas neuer Trainer, Mauricio Pochettino, zum angeblich zu großen Kader: "Ich finde es gut, so viele Spieler zu haben, die wir ausprobieren können. Es wird sich zeigen, wer wichtig für Chelsea sein kann."

Über Nkunku, der die komplette zweite Hälfte spielte, lässt sich das wohl sagen. "Sie spielten ganz vorne, weil sie die einzigen beiden Spieler waren, die wir dort einsetzen konnten", erklärte Pochettino die Mittelstürmer-Rolle von Jackson und Nkunku, der für den neuen Kollegen eingewechselt worden war.