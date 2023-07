Nkunku trifft wieder - doch Vertreter Jackson zieht die große Show auf

Christopher Nkunku hat auch in seinem zweiten Spiel als Chelsea-Profi getroffen. Beim 4:3 gegen Brighton - mit Ex-Dortmunder Dahoud in der Startelf - sammelte aber vor allem Blues-Stürmer Jackson Pluspunkte.

Im gut gefüllten Lincoln Financial Field Stadium in Philadelphia setzte Chelseas neuer Coach Mauricio Pochettino von Beginn an wieder auf Neuzugang Nkunku. Der ehemalige Leipziger agierte erneut als Mittelstürmer - und sollte wie bei seiner Premiere mit einem Tor auf sich aufmerksam machen. Bei Brighton kam der ehemalige Dortmunder Dahoud zu seinem Debüt im Trikot der Seagulls, der zweimalige deutsche A-Nationalspieler bildete in den ersten 45 Minuten gemeinsam mit dem Schotten Gilmour die Doppelsechs.

Den besseren Start erwischte das Team von Trainer Roberto de Zerbi, das in der vergangenen Saison 18 Punkte mehr (!) als Chelsea geholt und sich erstmals für die Europa League qualifiziert hatte. In der 13. Minute war Chelsea nach einer Ecke unsortiert, Brighton kam dank einer Variante zum Erfolg: Nach einer kurz ausgeführten Groß-Ecke flankte Gilmour an den zweiten Pfosten auf Mitoma, der klug per Kopf ablegte - Welbeck musste nur noch einzuschießen.

Die schnelle Antwort aber sollte folgen. Chukwuemeka dribbelte sich bis in den Strafraum, wo er an der vielbeinigen Brighton-Hintermannschaft hängen blieb - doch Nkunku hielt gedankenschnell den Fuß in den Ball und markierte so das 1:1 (19.). Das zweite Tor im zweiten Spiel des Franzosen. Mit dem Remis ging es schließlich in die Pause.

Auch Joao Pedro dreht mächtig auf

Doch auch nach dem Seitenwechsel forderte Brighton dem leichten Favoriten alles ab. Angriffswelle um Angriffswelle rollte auf Chelseas Tor zu. In Minute 60 aber erwies Verteidiger van Hecke den Seagulls dann aber einen Bärendienst: Innerhalb von drei Minuten holte sich der Niederländer zwei Gelbe Karten ab. Nur fünf Minuten später schlug Chelsea sehenswert zu: Nach doppeltem Doppelpass von Mudryk und Jackson - der die Rolle von Nkunku einnahm - vollstreckte der Ukrainer aus zentraler Position vor dem Strafraum wuchtig ins linke untere Eck (65.).

Es sollte nicht die letzte auffällige Aktion des Neuzugangs vom FC Villarreal bleiben. In Minute 72 behauptete der Senegalese den Ball im Strafraum technisch anspruchsvoll, um ihn im richtigen Moment auf Gallagher abzulegen - 3:1. Seine Krönung bekam der doppelte Vorlagengeber Jackson nur vier Zeigerumdrehungen später, als er nach Steilpass von Cucurella seinen Gegenspielern enteilte und lässig ins linke obere Eck abschloss (76.).

Brighton aber bewies Moral und ließ sich nicht so einfach abfertigen. Per Elfmeter verkürzte Neuzugang Joao Pedro (Colwill hatte ihn von den Beinen geholt) auf 2:4 (79.), ehe Undav eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit sogar noch auf 3:4 stellte. Der deutsche Angreifer, der gerne noch auf den Zug für die Heim-EM aufspringen würde, profitierte von einer überragenden Vorarbeit von Joao Pedro.