Sanchez schenkt Arsenal den Anschluss: Chelsea gibt Derby-Sieg spät aus der Hand

Das London-Derby hat keinen Sieger gefunden. Lange Zeit sah ein stark auftretender Chelsea FC wie der sichere Sieger aus, dann aber brachte ein Fehler die Gunners zurück ins Spiel.

Nach dem furchtbaren Saisonstart zeigte die Formkurve vor dem London-Derby bei den Blues zuletzt nach oben, die jüngsten drei Pflichtspiele hatte das Team von Maurizio Pochettino allesamt gewinnen können.

Die Gäste vom FC Arsenal überzeugten vor der Länderspielpause beim 1:0-Erfolg gegen Manchester City und auch wenn Coach Mikel Arteta in der Offensive zweimal tauschte, blieb Havertz bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte zunächst auf der Bank. Saka und Gabriel Martinelli stürmten anstelle von Nketiah und Trossard.

Palmer trifft vom Punkt - Arsenal offensiv schwach

Stürmen taten zunächst aber ausschließlich die Hausherren, die mit dem Anpfiff auf das Gaspedal drückten, Arsenal in allen Situationen stressten, immer einen Schritt schneller waren und den Gunners so den Schneid abkauften. Folglich war das 1:0 durch Palmer per Strafstoß - Saliba war zuvor im Strafraum mit der Hand am Ball - nach einer Viertelstunde absolut verdient (15.).

Die Partie blieb intensiv und hitzig und Arsenal, das in der Liga bis dato noch nicht verloren hatte, zeigte sich beeindruckt vom Laufpensum und Zweikampfverhalten der Blues. Im gesamten ersten Durchgang hatten die Arteta-Schützlinge keine einzige nennenswerte Möglichkeit zu verzeichnen. Stattdessen hätten erneut Palmer (30.) oder Gusto (43.) nachlegen können.

Mudryks Bogenlampe passt

Chelsea kam erneut mit Feuer aus der Kabine und erhöhte prompt: Mudryk überholte Gallagher und bekam die Kugel, die Flanke rutschte dann ab und landete hinter Raya im Tor - 2:0 (48.).

Der zweite Gegentreffer weckte die Gunners etwas auf und plötzlich drückten sie zielstrebiger. Dennoch hätte das Spiel kurz vor der Stundenmarke entschieden sein können, nachdem Raya Palmer den Ball in den Fuß gespielt hatte. Doch der Angreifer kam aus dem Tritt (58.).

Und nach und nach nahm der Druck auch wieder ab, Chelsea stellte sich wieder gut auf den Fußball der Gäste ein und bekam immer mehr Räume. Der eingewechselte Jackson tauchte frei vor Raya auf, dieser klaute ihm aber die Kugel vom Fuß (67.).

Der Doppelschlag aus dem Nichts

Der CFC ging etwas zu sorglos mit seinen Chancen um - und das sollte bestraft werden: Erst brachte Sanchez mit einem Fehlpass im Spielaufbau Arsenal zurück in die Partie - Rice nahm den Ball direkt (77.), sieben Minuten später vollendete Trossard eine Flanke von Saka zum Ausgleich (84.).

Dieser kam überraschend und war nicht wirklich verdient, doch jetzt wollten die Gäste mehr, auch Havertz war mittlerweile auf dem Feld. Nkethia verpasste die komplette Wende nur knapp (87.).

So blieb es nach einem intensiv geführten Derby beim Remis, durch das die Gunners weiterhin in der Liga ungeschlagen sind. Der Aufwärtstrend der Blues hält trotz des späten Rückschlags weiter an.

Chelsea hat unter der Woche frei, am kommenden Samstag gastiert der FC Brentford dann an der Stamford Bridge. Die Gunners sind unter der Woche in der Champions League am Dienstag beim FC Sevilla gefordert (21 Uhr).