Halbfinale in der Champions League: Wer überträgt die Rückspiele?

Die starken Auftritte von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München in den Hinspielen der Champions-League-Halbfinals nähren die Hoffnungen vieler deutschen Fußball-Fans auf ein "Rematch" des deutschen Finals in Wembley. Wer überträgt die Rückspiele der Halbfinals?

Dass die Bundesliga auch international so im Fokus stand, ist über zehn Jahre her, als sich der BVB und der deutsche Rekordmeister Bayern München im Champions-League-Finale 2013 gegenüberstanden und Bayerns Arjen Robben dem FCB am Ende Europas Krone aufsetzte. Damals wie in diesem Jahr findet das Finale im Londoner Wembley Stadion statt - und die Hinspiele der beiden deutschen Vertreter nähren den Traum der Neuauflage.

BVB vs. PSG - alle guten Dinge sind drei

Dortmund und Paris treffen am Dienstag bereits zum vierten Mal in dieser Saison aufeinander. In der Vorrunde behielten die Franzosen jedoch die Oberhand: Im Hinspiel im Prinzenpark hatte der BVB noch wenig entgegenzusetzen (0:2), im Rückspiel konnte die Borussia immerhin gut mithalten (1:1).

Dies sollte sich nun aber im dritten Versuch ändern: Dank des 1:0-Siegtreffers von Niclas Füllkrug reist Borussia Dortmund mit einem knappen Vorsprung in den Pariser Prinzenpark. In der französischen Hauptstand wollen die Westfalen ihren ersten Einzug ins Champions-League-Finale seit dem deutschen Finale klarmachen.

Ein Wiedersehen mit Ex-Münchner Lucas Hernandez wird es dabei nicht geben: Der 28-Jährige riss sich beim Gegentor im Hinspiel das Kreuzband und fällt langfristig aus.

Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo und wann wird PSG gegen Borussia Dortmund übertragen?

Das Halbfinal-Rückspiel am Dienstag, 7. Mai, zwischen PSG und dem BVB überträgt Amazon Prime live und exklusiv. Moderator Sebastian Hellmann sowie seine Experten Matthias Sammer, Miroslav Klose und Tabea Kemme begrüßen die Zuschauer ab 20 Uhr mit der Vorberichterstattung aus dem Parc des Princes. Der Kampf um den Einzug ins Finale des höchsten europäischen Wettbewerb beginnt eine Stunde später um 21 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während des Halbfinal-Rückspiels mit dem kicker-LIVE!-Ticker (PSG gegen Borussia Dortmund).

FCB vs. Real - das ewige Duell

Wenn der FC Bayern München auf Real Madrid trifft, ist das in etwa der Clasico der Königsklasse - alleine zwischen 2012 und 2018 trafen die beiden Klubs in vier K.-o.-Duellen aufeinander. Dreimal setzte sich dabei der spanische Rekordsieger der Champions League durch.

Zur "Halbzeit" des diesjährigen Champions-League-Halbfinals (2:2 im Hinspiel) ist beim ersten Duell der beiden Schwergewichte seit 2018 vor allem aufgrund zweier individueller Fehler von Innenverteidiger Min-Jae Kim für das Rückspiel noch alles offen.

Der Südkoreaner (kicker-Note 6) konterkarierte einen starken Auftritts des deutschen Rekordmeisters und sorgte dafür, dass die Münchner nach dem Unentschieden in der Vorwoche am Mittwoch im Fußballtempel Santiago Bernabeu gewinnen müssen - zur Not im Elfmeterschießen -, um ins Finale einzuziehen.

FC Bayern München gegen Real Madrid - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo und wann wird Real Madrid gegen FC Bayern übertragen?

Das Rückspiel in Madrid findet am Mittwoch, 8. Mai, statt und wird von DAZN live und exklusiv übertragen. Auch hier startet die Vorberichterstattung wie gewohnt eine Stunde vor Anpfiff um 20 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während des Halbfinal-Rückspiels mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Real Madrid gegen FC Bayern München).