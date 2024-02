Champions-League-Finale 2023/24: Termin und TV-Übertragung

In der Champions League wirft das Finale bereits seine Schatten voraus. Die wichtigsten Informationen zum Termin und der Übertragung im Überblick.

Die Champions League biegt in die heiße Phase ein. Nur noch wenige Runden stehen an, ehe der Nachfolger von Titelverteidiger Manchester City feststeht. Das Finale findet dieses Jahr an einem Ort statt, an dem schon ein deutscher Vertreter triumphierte.

Wann und wo findet das Champions-League-Finale 2023/24 statt?

Im ehrwürdigen Wembley Stadium in London kommt es am Samstag, den 1. Juni 2024, zum Finale der Champions League. Angestoßen wird das Endspiel um 21 Uhr.

Das Stadion in der englischen Hauptstadt wird damit bereits zum dritten Mal der Austragungsort für ein Finale der Champions League sein. Zuletzt sicherten sich 2011 der FC Barcelona (3:1 gegen ManUnited) und 2013 der FC Bayern (2:1 gegen den BVB) dort den begehrten Henkelpott.

Die Termine der K.-o.-Phase im Überblick

Aus vormals 32 Teams schafften es 16 in die K.-o.-Phase. Die insgesamt je acht Hin- und Rückspiele des Achtelfinals werden in den Wochen zwischen dem 13. Februar und 13. März 2024 ausgetragen. Anschließend folgen das Viertelfinale (9. April bis 17. April) und das Halbfinale (30. April bis 8. Mai), ehe dann das große Endspiel um den Henkelpott ansteht.

Achtelfinale (Hinspiele): 13./14./20./21. Februar 2024

Achtelfinale (Rückspiele): 5./6./12./13. März

Viertelfinale (Hinspiele): 9./10. April

Viertelfinale (Rückspiele): 16./17. April

Halbfinale (Hinspiele): 30. April/1. Mai

Halbfinale (Rückspiele): 7./8. Mai

Finale: 1. Juni

Nach den Achtelfinal-Spielen gibt es noch einmal eine Auslosung für die weiteren Runden. Diese findet am 15. März 2024 statt.

Wo wird das Champions-League-Finale übertragen?

Das Finale der Champions League wird in Deutschland im Free-TV übertragen. Wie schon im vergangenen Jahr wird auch 2024 wieder das ZDF die Übertragung übernehmen.

Neben der Übertragung im Öffentlich-Rechtlichen wird auch der Streaminganbieter DAZN das Finale zeigen.

Außerdem können Sie das Endspiel auch wie gewohnt bei kicker im LIVE!-Ticker verfolgen.