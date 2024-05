Bellingham vor Wiedersehen mit Dortmund: "Das ist verrückt"

Gleich in seinem ersten Jahr bei Real Madrid schafft es Jude Bellingham ins Finale der Champions League. Der Engländer zeigte sich von seinen Gefühlen übermannt - und freut sich auch für Borussia Dortmund.

Als Jude Bellingham Borussia Dortmund nach 92 Bundesligaspielen und zwölf Toren im vergangenen Sommer für über 100 Millionen Euro in Richtung Madrid verlassen hatte, dachte er wohl selbst nicht daran, dass er seine ehemaligen Kollegen ausgerechnet im Finale der Champions League wiedersehen würde.

"Wenn man mir das vor der Saison gesagt hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht für möglich gehalten", sagte Bellingham nach dem 2:1-Sieg im Halbfinal-Rückspiel gegen Bayern München bei DAZN und erklärte mit Blick auf das Erreichen des Endspiels: "Ein Traum ist wahrgeworden. Als Kind denkt man darüber nach, wie es ist, ein Champions-League-Finale zu spielen - und dann bist du da, das ist umwerfend. Ich kann es nicht glauben."

Der 20-Jährige gab zu, dass er in diesem Moment "emotional und übermannt" von dem Erfolg sei. "Es wird ein bisschen dauern, um das zu verarbeiten", gestand Bellingham und ergänzte: "Ich werde es erstmal sacken lassen und mich dann für die kommenden Wochen vorbereiten."

"Das ist ein wenig das Thema unserer Saison"

Dass es am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nun ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund gehen wird, sei "verrückt. Ich kann es nicht glauben, dass es ausgerechnet in meinem ersten Jahr passiert. Es ist mein erstes Finale, in England, gegen Dortmund."

Lob schickte er an seine ehemaligen Kollegen, die "sich ihren Platz im Finale verdient" hätten. Bellingham verriet auch, dass er sich auf das Duell freut - und das nicht nur aus rein sportlichen Gründen.

"Es wird schön, ein paar alte Freude zu sehen", gab der Mittelfeldspieler zu und sprach dann auch über die besonderen Qualitäten der Königlichen, mit denen er auf Anhieb spanischer Meister wurde - und die auch gegen den FC Bayern ein fast schon verloren geglaubtes Spiel gedreht haben. Man habe einmal mehr "Charakter" gezeigt. "Das ist ein wenig das Thema unserer Saison."