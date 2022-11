CFC verdoppelt Gegentor-Bilanz des BAK - Hertha II beendet Talfahrt - Viktoria entführt Punkt

Am Freitagabend kassierte Primus Berliner AK im Spiel gegen den Chemnitzer FC seine zweite Saisonpleite und seine Gegentore vier bis sieben. Auch die "Hertha-Bubis" gewannen auswärts in Luckenwalde. Die VSG Altglienicke musste sich im Stadtduell derweil mit einem Punkt gegen Viktoria Berlin begnügen. Die Verfolger im Rennen um Rang eins sind dann vorrangig am Sonntag dran.

Erneut war der Tabellenführer am Freitagabend gefragt, musste sich diesmal allerdings geschlagen geben. Dabei brachte ein Blitzstart dem Berliner AK zunächst noch die frühe Führung gegen den Chemnitzer FC. Seaton köpfte nach fünf Minuten ungedeckt ein. Pech für die Gäste, die zu Beginn durch Mensah und Stagge bereits eine gute Doppelchance hatten. Anschließend verpasste der BAK das 2:0. Das ermöglichte den Gästen durch Kircicek auszugleichen (25.). Kurz vor der Pause zogen die Berliner das Tempo noch einmal an - ohne Erfolg. Der zweite Durchgang startete erneut mit einem Berliner Knall. Schneider wurde nicht attackiert, nahm aus der Distanz Maß und versenkte die Kugel sehenswert (49.). Aber die Tiffert-Elf wusste durch Brügmann erneut zu antworten (62.). In der 74. Minute gingen die Gäste dann in Führung. Chahed foulte Mensah im Sechzehner. Campulka verlud beim fälligen Strafstoß Zwick. Vier Zeigerumdrehungen weiter erhöhte Brügmann durch Zwicks Hosenträger auf 4:2 - zugleich der Endstand. Damit verdoppelte der Chemnitzer FC nicht nur die Niederlagen des BAK, sondern auch dessen Anzahl an Gegentoren.

Dem eindrucksvollen 5:0 gegen Hertha II ließ die VSG Altglienicke ein 1:1 im Stadtduell gegen Viktoria Berlin folgen. Mit einem wunderbaren Treffer in der 11. Minute brachte Uzan die Heimelf zunächst in Führung. Allerdings gelang es dem Gastgeber selbst in Überzahl nicht zu erhöhen, wodurch der Drittliga-Absteiger in der 66. Minute durch Seiffert zum Ausgleich und Endstand kam.

Die "Hertha Bubis" fingen sich derweil nach der deftigen Niederlage gegen Altglienicke und zuletzt vier Pleiten am Stück. Beim FSV Luckenwalde galt es für den Berliner Nachwuchs allerdings einen Rückstand zu drehen, nachdem Becker die Hausherren aus der Distanz in Führung geschlenzt hatte (16.). Jedoch ließ sich die Hertha durch den Rückstand nicht einschüchtern. Verdient war deshalb das 1:1 durch Gechter in der 44. Minute. Angestachelt vom Ausgleich übernahmen die Berliner im zweiten Durchgang das Kommando. Scherhant traf in der 63. Minute schließlich zur Führung. Luckenwalde versuchte noch einmal zurück ins Spiel zu kommen, gegen gallige Herthaner tat sich der Gastgeber aber schwer zu Chancen zu kommen. Es blieb beim vierten Berliner Saisonerfolg.

Krisen-Duell in Meuselwitz

Zwei Spiele stehen am Samstag an: Der Tabellenvorletzte Tennis Borussia muss zu Chemie Leipzig. Bei den Berlinern geriet die jüngste Niederlage gegen Cottbus zur Nebensache, nach dem Zusammenbruch von Verteidiger Lucas Bähr gab es mittlerweile aber wieder Entwarnung. Eine weitere Personalie betrifft einen Neuzugang: Mit dem vertragslosen Jetmir Ameti hat TeBe im Mittelfeld nachgelegt, der 20-Jährige kam im Spiel gegen Cottbus bereits zu seinem ersten Einsatz. Die Chemiker hingegen sind weiter gut drauf. Kurios: Die letzten zehn Partien wurden, wettbewerbsübergreifend, allesamt gewonnen - außer der Gegner war Stadtrivale Lok, wie zuletzt einmal in der Liga (0:3) und einmal im Verbandspokal (7:8 im Elfmeterschießen). Mit einem erneuten Dreier würde man weiter munter im Verfolgerfeld mitmischen.

Ein Krisen-Duell steigt hingegen zwischen dem ZFC Meuselwitz und Carl Zeiss Jena: Während der Drittletzte aus Meuselwitz seine letzten vier Partien verloren hat, wartet der FCC seit sechs Spielen (eine Niederlage und fünf Unentschieden) auf einen Sieg. Festzumachen ist die aktuelle Jenaer Schwächephase vor allen Dingen an der schwachen Offensive. Denn in diesen sechs sieglosen Spielen wurde kein einziger Treffer herausgespielt, alle drei Jenaer Tore wurden per Elfmeter erzielt. "Was soll ich machen? Ich kann den Jungs jetzt nicht den Kopf abreißen. Ich muss ihnen weiter Mut machen", sagt Jena-Trainer Andreas Patz.

Verfolger-Sonntag

Die vier schärfsten Verfolger sind allesamt am Sonntag in Duellen mit Teams aus der unteren Tabellenhälfte dran. Energie Cottbus etwa hat ab 13 Uhr ein Heimspiel gegen den Greifswalder FC vor sich und will dabei natürlich seine eindrucksvolle Heimbilanz - fünf Spiele, fünf Siege - weiter aufpolieren.

Ebenfalls zu Hause antreten darf Rot-Weiß Erfurt, das ab 16 Uhr Meister BFC Dynamo empfängt. Zuvor haben der SV Babelsberg (bei Schlusslicht Germania Halberstadt) sowie der 1. FC Lok Leipzig (beim SV Lichtenberg) Auswärtsaufgaben vor der Brust (Anpfiff jeweils um 13 Uhr).