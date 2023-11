Casemiro fehlt strauchelndem United "mehrere Wochen"

Casemiro wird Manchester United aufgrund einer Kniesehnenverletzung mehrere Wochen fehlen. Den strauchelnden Red Devils fehlt damit erneut ihr Mittelfeld-Stabilisator.

Die schlechten Nachrichten bei den Red Devils nehmen nicht ab: Erst die deutliche Niederlage im Stadtderby gegen Manchester City (0:3), dann das blamable Aus gegen eine B-Elf von Newcastle United im League Cup, wodurch man einen beinahe 100 Jahre alten Negativ-Rekord einstellte - und nun auch noch das: Manchester United muss in den kommenden Wochen auf Casemiro verzichten.

Der Brasilianer, der im Sommer 2022 von Real Madrid in den Nordwesten Englands wechselte und sich dort zur erhofften Konstante im Mittelfeld aufschwang, war erst zum Spiel gegen die Magpies aus einer rund dreiwöchigen Pause zurückgekehrt, die er aufgrund einer bei der brasilianischen Nationalmannschaft zugezogenen Verletzung einlegen musste.

Comeback nach 45 Minuten beendet

Gegen Newcastle kehrte Casemiro zurück, führte sein Team sogar als Kapitän auf den Platz - und musste dann bereits zur Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Am Freitag wurde die Befürchtung bestätigt: Casemiro hat sich eine Kniesehnenverletzung zugezogen und wird für "mehrere Wochen" ausfallen, wie der Premier-League-Klub in einer Mitteilung erklärte.

Das Spiel bei Fulham am Samstagnachmittag wird er verpassen, so viel ist klar. Doch wie lange muss der strauchelnde Rekordmeister auf seinen Stabilisator im Mittelfeld verzichten? In der Liga sind in den nächsten Wochen keine weiteren Ausrutscher mehr erlaubt. Die Top-5 ist bereits um sieben Punkte enteilt, gegen die kommenden Gegner Fulham (14.), Luton Town (18.) und Everton (15.) sind Siege Pflicht.

United auch in der Champions League unter Druck

Und auch in der Champions League stehen wegweisende Wochen bevor. Mit nur einem Sieg aus den ersten drei Spielen stehen die Red Devils mit dem Rücken zur Wand, besonders die Heimniederlage gegen Galatasaray schmerzt. Am Mittwoch steht bereits das Gastspiel beim heimstarken FC Kopenhagen an, der bereits dem FC Bayer München das Leben schwer zu machen wusste. Ende November geht es dann in den Hexenkessel nach Istanbul - auch hiervon weiß Tabellenführer Bayern München ein Lied zu singen.

Immerhin ein Einsatz beim abschließenden und womöglich entscheidenden 6. Spieltag der Champions League zuhause gegen die Münchner (12. Dezember, 17.30 Uhr) sollte für Casemiro drin sein - je nachdem, wie lange jene "mehrere Wochen" eben dauern.