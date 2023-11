ManUnited desaströs wie 1930: Was ist hier eine Frage der Zeit?

Beim League-Cup-Aus gegen Newcastles B-Elf gibt Manchester United erneut ein miserables Bild ab. Erik ten Hag glaubt trotzdem weiter an sich und seine Fähigkeiten. Mit Recht?

Die Newcastle-Fans informierten Erik ten Hag noch während des Spiels. "Morgen wirst du entlassen", sangen die rund 7000 im Gästeblock, und ihnen war dabei herzlich egal, dass ihre Prophezeiung kaum wahr werden würde. Nein, Manchester Uniteds Bosse werden aller Voraussicht nach auch nach dem desaströsen League-Cup-Aus an ihrem Trainer festhalten. Und doch ist allen am Old Trafford klar: So geht es nicht weiter.

Beim Duell B-Elf gegen B-Elf bekam ManUnited, der Rekordmeister und League-Cup-Titelverteidiger, am Mittwochabend zum zweiten Mal binnen drei Tagen zuhause die Grenzen aufgezeigt. Erstmals seit 1962 setzte es zwei 0:3-Heimniederlagen hintereinander, erstmals seit 1930 fünf Schlappen in den ersten zehn Heimspielen.

"Ich glaube daran, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir unser wahres Ich zeigen, das wird kommen, ich bin mir sicher", sagte ten Hag, nur war das schon vor dem Spiel. Und so langsam fragt man sich, was hier eine Frage der Zeit sein wird: wirklich Uniteds Aufschwung oder nicht doch ten Hags Aus.

Casemiro verletzt - Ten Hag übernimmt Verantwortung für Talfahrt

Zumindest gelingt es dem Niederländer anders als in der erfolgreichen Premierensaison 2022/23 nicht, seine - personell weiterhin gebeutelte - Mannschaft zu stabilisieren. Gegen Newcastle leiteten die Gastgeber alle Tore letztlich selbst ein und wirkten teilweise hilflos. Dass Anführer Casemiro, der diesmal als Kapitän auflaufen durfte, zur Pause verletzungsbedingt vom Feld musste, rundete den miserablen Abend ab.

"Ich bin ein Kämpfer", betonte ten Hag nach dem Schlusspfiff, wohlwissend, dass "wir in dieser Saison viele Rückschläge erleben." Es gebe aber keine Ausreden. "Auch dann muss man Ergebnisse liefern. Am Sonntag und heute waren wir davon weit entfernt. Dafür übernehme ich die Verantwortung."

Die weiterhin ungewisse Situation um einen Einstieg von Milliardär Jim Ratcliffe trägt nicht gerade zu einem ruhigen Arbeitsumfeld bei, die wiederkehrenden Schlagzeilen abseits des Platzes tun ihr Übriges. "Das ist weit unter den Standards, die jeder von Manchester United erwartet", weiß ten Hag. "Wir müssen das geraderücken." Dass er sicher ist, dass das bald gelingt, sagte er diesmal nicht.