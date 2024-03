Camavinga lacht über Tchouameni: Reals Spiel mit den Positionen

Die Personalprobleme in der Abwehr löst Carlo Ancelotti bei Real Madrid nicht durch neue Verteidiger, sondern durch "alte" Mittelfeldspieler. Eduardo Camavinga nimmt es inzwischen mit Humor - er ist ja nicht mehr betroffen.

Eduardo Camavinga musste sich am Dienstag zahlreicher Fragen über Kylian Mbappé erwehren, dessen Ankunft in Madrid - was nach den Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit nichts heißen muss - erneut ein bisschen konkreter geworden ist. Als er irgendwann auch mal eine Frage gestellt bekam, die auf das anstehende Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig abzielte, amüsierte das den jungen Franzosen. Noch mehr allerdings belustigte ihn das Schicksal eines anderen Landsmanns.

Real Madrids Abwehr geht seit einiger Zeit auf dem Zahnfleisch. Stamm-Verteidiger Eder Militao hatte sich gleich am 1. Spieltag das Kreuzband gerissen, im Dezember ergänzte sein Nebenmann David Alaba mit der gleichen Verletzung das königliche Lazarett. Antonio Rüdiger verletzte sich vor ein paar Wochen ebenfalls, Nacho war wegen mangelnder Frische oder einer Sperre bisweilen auch unpässlich.

Das Spitzenspiel gegen Girona musste Real Anfang Februar daher komplett ohne Innenverteidiger bestreiten, gewann es allerdings äußerst stabil mit 4:0. Im Bernabeu, wo die Spieler in der Regel wichtiger sind als ihre idealen Positionen, half Aurelien Tchouameni ziemlich überragend als Abwehrhüne aus. Normalerweise ist der Franzose im zentralen Mittelfeld beheimatet - wo es ihm, daraus macht er keinen Hehl, besser gefällt.

"Ich habe sehr darüber gelacht", sagte Camavinga also auf der Pressekonferenz, "weil ich in der vergangenen Saison in der gleichen Situation war". Damals hatte Real ein ausgemachtes Linksverteidiger-Problem, das Carlo Ancelotti mit dem wie Tchouameni in der Mittelfeldzentrale beheimateten Camavinga löste. Sogar längerfristig löste, weil der Linksfuß sich bei seinem Aushilfsjob, der ihm ebenfalls keine große Freude bereitete, so gut anstellte.

Tchouameni löst seine Vertreter-Aufgaben aus Trainersicht nun ähnlich zufriedenstellend, sodass Camavinga einräumen muss, dass sein potenzieller Nebenmann auch ein "starker Verteidiger" ist. Kommt der 24-Jährige in dieser Rolle demnach auch am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Leipzig zum Einsatz - wie übrigens schon im Hinspiel? Gerade in der Innenverteidigung gestand Ancelotti auf der PK "einige Zweifel" bezüglich seiner Startaufstellung.

Der zuletzt angeschlagene Nacho hat sich jedenfalls wieder fit gemeldet, sodass Ancelotti wieder - auch Rüdiger steht bereit - auf zwei gelernte Innenverteidiger setzen kann. Tchouameni muss das nicht weiter besorgen, sein Platz in der königlichen Startelf ist derzeit nahezu unumstritten. Wo er am Mittwoch spielen wird, das ist halt die Frage. Wobei das bei Real Madrid nicht immer so wichtig zu sein scheint.