Bericht: Real zahlt Mbappé 150 Millionen Euro für Vertragsunterschrift

Der sich anbahnende Transfer von Kylian Mbappé von Paris St. Germain zu Real Madrid ist um ein Detail reicher. Laut Medienberichten soll der Franzose bei den Königlichen allein für die Vertragsunterschrift eine satte Prämie kassieren.

In diesem Sommer soll es so weit sein: Kylian Mbappé wird Paris St. Germain verlassen. Ein Wechsel zu Real Madrid bahnt sich an. Wie der Sender BBC und die Zeitung The Times am Dienstag übereinstimmend berichteten, lassen sich die Königlichen den 25-jährigen Franzosen einiges kosten.

Zwar ist Mbappé ablösefrei zu haben, weil sein Vertrag in Paris ausläuft. Den beiden Medien zufolge kommt zum Gehalt des Stürmers jedoch eine gigantische Prämie für die Vertragsunterschrift in Höhe von 150 Millionen Euro hinzu. Die sogenannte "Signing Fee" soll Mbappé über die Vertragslaufzeit von fünf Jahren verteilt erhalten.

Wechsel zu Real stand bereits 2022 im Raum

Einem Bericht der spanischen Sportzeitung Marca zufolge hat Mbappé bereits einen Vertrag bei Real unterschrieben. Der Weltmeister von 2018 soll Nasser Al-Khelaifi, dem Präsidenten von Paris Saint-Germain, vor einer Woche in einem Gespräch seinen Entschluss mitgeteilt haben.

Bereits in der Vergangenheit wurde Mbappé mit Real Madrid in Verbindung gebracht, unter anderem hatte 2022 ein Transfer im Raum gestanden. Mbappé spielt seit 2017 bei PSG. Der schnelle Stürmer erzielte in 255 Spielen für die Pariser 207 Tore.