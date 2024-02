Nach Vertragsende: Mbappé verlässt PSG im Sommer

Kylian Mbappé (25) wird in der kommenden Saison nicht mehr für Paris St. Germain spielen. Der französische Stürmerstar hat laut mehreren Medienberichten den Klub-Verantwortlichen mitgeteilt, den Verein nach Vertragsende verlassen zu wollen.

Die Transfer-Saga um Kylian Mbappé geht in die nächste Runde. Nun soll laut mehreren Medienberichten zumindest feststehen, dass der französische Nationalstürmer in diesem Sommer seinen aktuellen Verein Paris St. Germain verlassen wird. Wie am Donnerstagabend bekannt wurde, habe Mbappé den Klub-Verantwortlichen um Präsident Nasser Al-Khelaifi mitgeteilt, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Finale Vertragsbedingungen sollen in den kommenden Monaten noch geklärt werden, eine offizielle Meldung des Vereins über den anstehenden Verlust des wichtigsten Spielers steht daher noch aus.

Schlägt Real Madrid diesmal zu?

In den vergangenen Transfer-Perioden wurde Mbappé immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht, auch an Interesse aus der Premier League soll es nicht mangeln. Ein Wechsel zu den Königlichen stand im Sommer 2022 bereits kurz bevor, doch der Angreifer entschied sich für eine für PSG kostspielige Vertragsverlängerung in Paris bis 2024. Im vergangenen Sommer nutzte Mbappé eine Klausel für eine weitere Verlängerung nicht.

Nun dürften die Vereine wieder Schlange stehen, da der derzeit wohl begehrteste Spieler des Planeten ablösefrei zu haben ist. Zumindest an PSG muss keine Geldsumme überwiesen werden.

Der französische Serienmeister hatte 2017 etwa 180 Millionen Euro an Liga-Konkurrent Monaco überwiesen, um sich die Dienste des damaligen Riesentalents zu sichern. Seitdem absolvierte Mbappé 254 Spiele für PSG, traf dabei 206-mal. Auch in der französischen Nationalmannschaft ist der pfeilschnelle Stürmer ein Erfolgsgarant, 2018 schoss er die Equipe Tricolore zum WM-Titel.