Real zerlegt Verfolger Girona, sorgt sich aber um Doppelpacker Bellingham

3:0 im Hinspiel, 4:0 im Rückspiel: Real Madrid hat seinem ärgsten Verfolger Girona erneut die Grenzen aufgezeigt und marschiert der 36. spanischen Meisterschaft entgegen. Doppelpacker Bellingham machte den Königlichen aber auch Sorgen.

Real Madrid ist auf dem besten Weg, die spanische Meisterschaft zurück in die Hauptstadt zu holen. Das 4:0 gegen den ärgsten Verfolger Girona war der 19. Sieg im 24. La-Liga-Spiel, der Vorsprung auf Rang zwei beträgt nun bereits fünf Punkte. Die Königlichen konnte am Samstagabend nicht einmal der Ausfall aller (!) Innenverteidiger stoppen.

Beim zehnten Dreier im zwölften Heimspiel verteidigte neben dem französischen Nationalspieler Tchouameni - ein Sechser - der nur 1,73 Meter große etatmäßige Rechtsverteidiger Carvajal im Abwehrzentrum. Vazquez gab den Rechts-, Mendy den Linksverteidiger. Nach durchaus mutigem Beginn der Gäste aus Katalonien spielte Real mehr und mehr seine Dominanz aus.

In die Karten spielte der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti auch, dass Rückkehrer Vinicius Junior - war im Stadtderby gegen Atletico kurzfristig ausgefallen - mit einem überragenden Schuss bereits nach sechs Minuten auf 1:0 stellte. Girona hatte am Rückstand zu knabbern und fand bis zur Pause offensiv praktisch gar nicht mehr statt.

Anders Real, das auch angetrieben von Bellingham sich immer wieder vor Keeper Gazzaniga anmeldete. Drei Minuten nachdem der Engländer knapp vorbeigeschossen hatte, schickte ihn Vinicius Junior genial mit dem Außenrist in Gironas Strafraum, wo er den zögernden Girona-Torhüter umkurvte und eiskalt einschob (35.). Mit seinem 15. Ligator schob er sich wieder an Girona-Torjäger Dovbyk und Getafe-Stürmer Mayoral (je 14) vorbei.

Nach dem Seitenwechsel hatte Girona nur kurz Mut gefasst, auch weil Bellingham nach einem härteren Tritt von Pablo Torre umgeknickt war. Doch der Engländer biss auf die Zähne und drückte den Ball nach einem überragenden Dribbling von Vinicius Junior über die Linie (54.). Weil er kurz darauf erneut getroffen wurde, musste Bellingham vom Platz - der linke Fuß wurde sofort gekühlt und eingebunden.

Rodrygo humorlos - Joselu zeigt Nerven

Ein Hoffnungsschimmer für Girona? Mitnichten. Eine Minute nachdem Rodrygo den Ball knapp drübergeköpft hatte, schickte ihn Vinicius Junior auf die Reise - und im Strafraum angekommen, donnerte der Brasilianer die Kugel zum 4:0-Endstand ins rechte Eck (61.).

Auch mit Blick auf das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel in Leipzig am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) schaltete Real in der letzten halben Stunde verständlicherweise in den Verwaltungsmodus. Girona konnte in der Hintermannschaft der Blancos keinen Schaden mehr anrichten. Das durchaus mögliche 5:0 ließ Brahim Diaz zweimal liegen (83.), ehe Joselu auch noch einen Elfmeter an den linken Pfosten setzte (90.+1).

Nach dem Auftritt in der Königsklasse ist Real am nächsten Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Rayo Vallecano zu Gast, Girona muss für seinen Meisterschaftstraum tags darauf (21 Uhr) in Bilbao dringend zurück in die Erfolgsspur finden.