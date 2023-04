Nach Chancenwucher: Nacho und Asensio erlösen Real

Zwischen den zwei Viertelfinalspielen in der Champions League gegen Chelsea traf Real Madrid am Samstagabend auf den andalusischen Abstiegskandidaten Cadiz. Nach vielen ausgelassenen Chancen erlöste ein Doppelschlag die Königlichen, die mit 2:0 gewannen.

Zwischen den Champions-League-Spielen gegen Chelsea gastierte Real in der Liga in Cadiz. Dass es angesichts des Rückstands auf Barcelona (13 Punkte) und der fast sicheren Qualifikation für die Königsklasse (vor dem Spieltag zwölf Punkte Vorsprung auf den 5. Platz) sportlich um nicht mehr viel ging, verdeutlichte auch der Blick auf den Aufstellungsbogen. Carlo Ancelotti rotierte nach dem 2:0 gegen den CFC ordentlich durch. Unter anderem standen Kroos und Vinicius Junior leicht angeschlagen gar nicht im Kader. Beiden sollen aber in der Königsklasse wieder spielen können.

Doch auch die zweite Garde wollte augenscheinlich schnell für klare Verhältnisse sorgen und übernahm die Kontrolle. Für den ersten Aufreger sorgten dann aber die Hausherren, die mit nur einer Niederlage aus den vergangenen sechs Partien ins Spiel gingen: Der mitaufgerückte Pacha Espino traf den rechten Pfosten (11.). Kurze Zeit später musste auf der Gegenseite Schlussmann David Gil dann erstmals ernsthaft eingreifen, als er eine Direktabnahme von Asensio entschärfte (16.).

Rodrygo zieht kurz vor der Pause auf - Benzema trifft nur die Latte

Der Keeper blieb auch in der Folge im Mittelpunkt. Unter anderem verhinderte er nach einem sehenswerten doppelten Doppelpass von Asensio und Benzema - das ging viel zu schnell für die FC-Defensive - im Eins-gegen-eins mit dem Letztgenannten den Einschlag (18.).

Anschließend flachte die Partie kurz ab, ehe Rodrygo vor der Pause noch zweimal aufzog. Erst bediente er nach starkem Dribbling Ceballos, der auch David Gil seinen Meister fand - zu allem Überfluss setzte Benzema den Nachschuss nur an die Latte (34.). Dann scheiterte Rodrygo nach einem feinen Übersteiger selbst am Torwart (40.), sodass es torlos in die Kabinen ging.

Nacho und Asensio erlösen Real

Real spielte nach der Pause sehr druckvoll und hatte einige gute Chancen: Rodrygo scheiterte wieder an David Gil (50.), kurz später schob der Brasilianer die Kugel rechts vorbei (57.), und Benzema setzte die Kugel wuchtig an den linken Pfosten. Es war Chancenwucher, was Real betrieb.

Aber dann erlöste die Königlichen ein Abwehrspieler aus der Distanz: Nacho traf trocken links unten (72.). Der Bann war gebrochen, und kurz später die Partie entschieden, als Asensio platziert links unten einschob und für den Doppelschlag der Gäste sorgte (76.).

Somit bleiben die Königlichen im Flow und sind gerüstet für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Chelsea. Das Hinspiel haben die Blancos mit 2:0 gewonnen.