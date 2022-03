Havertz trifft zweimal innerhalb von drei Minuten: Burnley fällt nach der Pause auseinander

Der FC Chelsea hat im Rennen um die Champions-League-Plätze vorgelegt. Beim FC Burnley mühten sich die Blues zunächst, drehten aber nach dem Seitenwechsel auf.

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel rotierte nach dem 3:2-Sieg gegen Luton Town im FA-Cup unter der Woche ordentlich und brachte mit Chalobah, Thiago Silva, James, Kanté, Pulisic und Havertz sechs Neue in die Startelf. Unter anderem Werner und Lukaku mussten im Gegenzug auf der Bank Platz nehmen.

Ein aus der Bundesliga bekanntes Gesicht in der Anfangsformation von Burnley-Coach Sean Dyche fand sich im Angriff: Der Ex-Wolfsburger Weghorst begann als eine von zwei Sturmspitzen.

Weghorst und McNeil verpassen Führung für Burnley

In ihrem ersten Premier-League-Spiel nach dem Rückzug von Roman Abramovich taten sich die Blues zunächst schwer. Die Hausherren setzten Chelseas Hintermannschaft früh unter Druck. Lennon (8.) und McNeil (12.) sorgten für erste Annäherungen.

Die gefährlichste Chance für Chelsea vergab James, dessen Schuss gerade noch abgeblockt werden konnte (15.). Ansonsten waren die Blues zwar spielbestimmend, doch für Strafraumszenen sorgten vornehmlich die Hausherren: Weghorst verpasste die Führung denkbar knapp, als er mit seinem Schuss aus wenigen Metern an Thiago Silva scheiterte, der kurz vor der Linie richtig stand (17.). Wenig später hatte McNeil nach einer unzureichenden Faustabwehr von Mendy freie Bahn, schoss jedoch aus kurzer Distanz über das Tor (30.).

Drei Tore binnen acht Minuten: Chelsea dreht nach der Pause auf

Mit einem torlosen Unentschieden ging es in die Pause, doch daran sollte sich schnell etwas ändern: James eröffnete den zweiten Durchgang mit einem sehenswerten Treffer, bei dem er rechts im Strafraum erst McNeil aussteigen ließ und dann aus spitzem Winkel ins lange Eck vollendete (47.). Kurz darauf folgte der Doppelpack von Havertz: Innerhalb von drei Minuten traf der Angreifer erst per Kopf (52.) und dann aus kurzer Distanz im Fallen (55.).

Den Torreigen schloss eine knappe Viertelstunde später Pulisic, als sich Tarkowski einen schweren Fehler erlaubte und eine Hereingabe genau vor die Füße des Chelsea-Angreifers lenkte. Der ehemalige Dortmunder hatte anschließend keine Probleme, Burnleys Keeper Pope zu überwinden (69.).

In der Folge kontrollierte Chelsea das Geschehen und ließ den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren. Nach vorne passierte nicht mehr allzu viel, doch auch von Burnley kam nach den vier Gegentoren innerhalb von 25 Minuten kein offensives Aufbäumen.

Punkte gegen den Abstieg müssen die Hausherren also gegen andere Konkurrenten sammeln. Die nächste Chance ergibt sich am kommenden Samstag (16 Uhr) beim FC Brentford. Der FC Chelsea, der bereits am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) bei Norwich City gastiert, konnte hingegen im Rennen um die Champions-League-Ränge vorlegen.