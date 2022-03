Werner an allen Toren beteiligt: Chelsea kämpft sich ins Viertelfinale

Der FC Chelsea hat sich zu einem 3:2-Sieg gegen Luton Town gemüht. Im Achtelfinale des FA Cup lag der Favorit zweimal zurück, drehte dank einer dominanten zweiten Hälfte aber doch noch die Partie.

Die erste Chance auf einen Pokalsieg hatte Chelsea am vergangenen Sonntag im League-Cup-Finale gegen Liverpool (10:11 nach Elfmeterschießen) vergeben, so blieb den Blues nur noch der FA Cup als Chance auf einen nationalen Pokal. Für das Achtelfinale gegen Zweitligist Luton Town wartete Chelsea-Trainer Thomas Tuchel mit einer auf neun Positionen veränderten Startelf auf. Lediglich Rüdiger und Mount standen bereits gegen Liverpool in der Anfangsformation. Auch Werner durfte von Beginn an spielen.

Luton geht nach zwei Minuten in Führung

Genug über den Favoriten gesprochen - Luton erlangte die Aufmerksamkeit vom Anpfiff weg: Der Tabellensechste der Championship erwischte einen Sahnestart, als Berry nach nicht einmal zwei Minuten einen Eckball von der linken Seite schlug. Burke ließ den Ball am ersten Pfosten über den Kopf gleiten und lenkte ihn ins lange Eck (2.). Die Überraschung war perfekt: Luton führte gegen Chelsea!

Lutons furioser Start bekam allerdings einen herben Dämpfer, da sich Keeper Steer beim Herauslaufen verletzte und ausgewechselt werden musste (14.). Dass der Zweitligist einen würdigen Vertreter auf der Torwartposition hat, sollte sich kurz darauf zeigen. Zunächst aber kam Chelsea zum Ausgleich: Über Werner bekam Saul den Ball an der Strafraumlinie. Der Spanier nahm Maß und schloss platziert ins rechte untere Eck ab (27.).

Cornick schockt Chelsea vor der Pause

Chelsea startete eine Druckphase mit mehreren guten Abschlüssen. Isted, der nun im Tor von Luton stand, vereitelte jedoch die Chancen von Saul (32.), Kenedy (33.) und Lukaku (35.). Inmitten der Londoner Druckphase stand plötzlich Cornick alleine vor Kepa. Der Stürmer verwandelte sicher ins rechte Eck - und wieder führte der Zweitligist (40.).

Nach dem Seitenwechsel spielte fast ausschließlich der Gast aus London. Einzig an Präzision mangelte es im Offensivspiel Chelseas und so fehlten gefährliche Abschlüsse zunächst. Dann aber schlug Loftus-Cheek einen maßgeschneiderten Ball auf Werner, der die Kugel mit dem ersten Kontakt mitnahm und mit dem zweiten zum Ausgleich vollendete (68.).

Von Luton kommt nichts mehr - Lukaku entscheidet

Luton schaffte keine eigenen Offensivaktionen mehr und fing sich stattdessen wenig später den nächsten Gegentreffer: Diesmal legte Werner den Ball auf für Lukaku, der aus kurzer Distanz traf (78.).

Das Spiel war gedreht und Chelsea brachte den Sieg nun souverän und sicher über die Ziellinie. Souveräner, als das zur Halbzeit zu erwarten gewesen war. Luton machte es dem Klub-Weltmeister schwer, konnte aber nicht an die starke erste Hälfte anknüpfen.

Am kommenden Samstag geht es für beide Teams im Ligabetrieb weiter: Luton trifft in der Championship auf den FC Middlesbrough (16 Uhr). Zur gleichen Zeit ist der FC Chelsea zu Gast beim FC Burnley.