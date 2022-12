Bundesliga-Erfahrung fürs Tor: SVWW nimmt Amsif unter Vertrag

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich auf der Torhüter-Position verstärkt und einen Schlussmann mit Bundesliga-Erfahrung verpflichtet.

Der 33-jährige Mohamed Amsif, der bereits vor der Winterpause bei den Hessen mittrainierte, unterzeichnete ein bis zum Saisonende datiertes Arbeitspapier. Dies meldet der SVWW am Montag.

"Mo hat in den letzten Wochen vor der Pause sowohl auf als auch neben dem Platz einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist ein absoluter Vollprofi, der bereits auf höchstem Niveau Erfahrung gesammelt hat", sagte Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim Drittligisten.

Reaktion auf Stritzel-Verletzung

"Nach der schweren Verletzung von Florian Stritzel (28) war es uns wichtig, auf diesen Ausfall zu reagieren. Mo wird den Konkurrenzkampf unter unseren Torhütern neu beleben", führte Fernie weiter aus.

Amsif wurde im Nachwuchs des FC Schalke 04 ausgebildet und kommt in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem auf 25 Bundesliga-Einsätze für den FC Augsburg und auf acht Spiele für die Nationalmannschaft Marokkos. Zuletzt stand er beim marokkanischen Erstligisten FUS Rabat zwischen den Pfosten (68 Einsätze).

Der Schlussmann, der die Nummer 13 tragen wird, dankte dem SVWW für das Vertrauen und beschrieb die Rückkehr in den deutschen Profifußball durchaus emotional. Es fühle sich "ein wenig an wie die Unterschrift unter meinen ersten Profivertrag seinerzeit". Mit seiner Erfahrung will Amsif "meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen."

Der Drittliga-Dritte Wiesbaden setzt den Punktspielbetrieb nach einem Test beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (16. Dezember) am 14. Januar mit einem Heimspiel gegen den Spitzenreiter SV Elversberg fort. Im bisherigen Saisonverlauf hatten Stritzel und dessen Vertreter Arthur Lyska (22) je neun Liga-Partien absolviert. Mit Lucas Becker steht noch ein weiterer junger Torhüter im Kader des SVWW.