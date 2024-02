Buchmanns Flucht nicht belohnt - Van Eetvelt Gesamtsieger

Emanuel Buchmann hatte den Sieg vor Augen, seine Flucht zum Abschluss der UAE-Tour wurde aber nicht belohnt. Den Tages- wie Gesamtsieg holt sich Lennert Van Eetvelt.

Eine fast 160 Kilometer lange Flucht von Emanuel Buchmann ist nicht mit dem ersten deutschen Sieg der Radsport-Saison belohnt worden. Der 31-Jährige wurde am Sonntag auf der Schlussetappe der UAE-Tour 2,8 Kilometer vor der Bergankunft in Jebel Hafeet gestellt und musste sich am Ende mit einer Platzierung außerhalb der Top Ten zufriedengeben. Die Etappe sowie die Rundfahrt gewann der erst 22 Jahre alte Belgier Lennert Van Eetvelt.

Buchmann, der in seiner Karriere bisher fünf Siege verbuchen konnte, und drei weitere Fahrer hatten sich direkt nach dem Start der siebten Etappe abgesetzt und einen maximalen Vorsprung von fast neun Minuten herausgefahren.

Buchmann setzte sich dann am Fuß des 10,8 Kilometer langen Anstiegs ab und hielt den Vorsprung über die Hälfte des Berges konstant zu den Verfolgern. Doch schwindende Kräfte und Beschleunigungen im Feld sorgten für das Ende der Flucht nach 158 Kilometern.

Es kam zur Entscheidung des Tages - und zum Showdown in der Gesamtwertung. Nachdem der bisher Führende Jay Vine (Australien) bereits früh abreißen lassen musste, war klar, dass es für das Team UA Emirates keinen Heimsieg geben würde. In der Führungsgruppe gut platziert war der Gesamtzweite Ben O'Connor, der Australier schien alles unter Kontrolle zu haben.

Doch plötzlich trat Van Eetvelt (Lotto-Dstny) an - und wie. Niemand konnte seinem Antritt folgen, bis zum Ziel fuhr er noch satte 22 Sekunden Vorsprung auf Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) sowie O'Connor heraus. Diese plus die Bonussekunden im Ziel reichten Eetvelt, um sich in der Gesamtwertung mit zwei Sekunden Vorsprung vor O'Connor den Sieg zu sichern.

"Ich hatte eigentlich erwartet und gehofft, dass das Rennen härter sein würde", sagte Eetvelt nach seinem Sieg. "Wegen des Windes war dies jedoch nicht der Fall, weshalb ich lange warten musste. Zwei Kilometer vor dem Gipfel beschloss ich dann, alles oder nichts zu spielen."