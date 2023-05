Brych leitet Pokalfinale in Griechenland

Das Endspiel um den Pokal in Griechenland wird unter deutscher Spielleitung stattfinden.

Anfang Mai in Griechenlands Liga: Schiedsrichter Felix Brych im Gespräch mit Sokratis Papastathopoulos (Piräus). IMAGO/ANE Edition

DFB-Schiedsrichter Dr. Felix Brych heißt am Mittwochabend der Schiedsrichter, wenn in Volos der griechische Pokal ausgespielt wird. Im Panthessaliko Stadio stehen sich ab 19.30 Uhr Meister AEK Athen und PAOK Saloniki im Kampf um den Titel gegenüber.

Unterstützt wird der 47-jährige Brych, Weltschiedsrichter anno 2017, dabei wie so oft von Mark Borsch aus Mönchengladbach und Stefan Lupp aus Zossen an den Seitenlinien, mit denen er beispielsweise schon bei der WM 2014 in Brasilien gemeinsam im Einsatz war. Vierter Offizieller ist Angelos Evangelou, als Video-Assistent fungiert Günter Perl aus Pullach im Isartal.

Anfang Mai in Piräus

Brych, der seine internationale Laufbahn Ende 2021 für abgeschlossen erklärte, kennt den griechischen Klubfußball. Zuletzt war er Anfang Mai beim Play-off-Spiel der Super League zwischen Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen (1:0) gefordert.

Insgesamt ist es nicht ungewöhnlich, dass im griechischen Klubfußball ausländische Referees eingesetzt werden. Das Pokal-Endspiel 2021/22 pfiff der Spanier Antonio Mateu Lahoz.