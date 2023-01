"Brutal kalt" - Kämna stürzt auf Mallorca

Zum Auftakt der Challenge Mallorca war es "brutal kalt" auf der Mittelmeerinsel. Aus deutscher Sicht sorgte zudem noch Lennard Kämna für Sorgenfalten, ehe sein Team nach dessen Sturz Entwarnung gab.

Die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) ist gleich in seinem ersten Rennen der Radsport-Saison 2023 in einem Sturz verwickelt gewesen. Der 26-Jährige musste am Mittwoch bei der Trofeo Calvia auf Mallorca das Rennen vorzeitig beenden, hat sich aber laut Angaben seines Rennstalls Bora-hansgrohe nicht verletzt.

Teamkollege Emanuel Buchmann erreichte nach 150 Kilometern im ersten Hauptfeld auf Platz 41 das Ziel in Palmanova. Den Sieg holte sich der frühere Weltmeister Rui Costa (Intermarche-Circus-Wanty) aus Portugal im Sprint einer dreiköpfigen Gruppe vor dem Belgier Louis Vervaeke und dem Iren Ben Healy. Bester Deutscher war Ben Zwiehoff (Bora-hansgrohe) auf Platz acht.

“Es war brutal kalt und das macht das erste Rennen dann nicht unbedingt einfacher", kommentierte Zwiehoff auf der Website seines Teams. Auf Mallorca ist es in der Tat dieser Tage ungewöhnlich kalt. Zuletzt hatte es sogar bis in tiefe Lagen geschneit. "Meine Form stimmt auch, das ist schon mal ein gutes Gefühl", zeigte sich Zwiehoff dennoch zufrieden.

Simon Geschke (Cofidis), der vor Kurzem erstmals zu Deutschlands Radsportler des Jahres gewählt wurde, beendete die Etappe als 67. mit über zehn Minuten Rückstand.

Die 31. Austragung der Challenge besteht aus fünf voneinander unabhängigen Etappen, die als sogenannte Trophäen ausgetragen werden. Das Besondere: Die Fahrer können einzelne Rennen auslassen, es gibt keine Gesamtwertung. Am Donnerstag geht es einmal quer durch die Insel. Über 158,6 Kilometer geht es von Ses Salines nach Alcudia. Dabei gilt es den Coll Puig Major zu überwinden. Es könnte also nochmal richtig kalt werden im Gebirge.