"Bringt Elemente, die wir bisher nicht haben": Pytlik verstärkt Viktoria Köln

Kevin Pytlik verlässt den Wuppertaler SV und schließt sich im Sommer Viktoria Köln an. Der Innenverteidiger hatte im vergangenen Jahr noch Angeboten aus der 3. Liga widerstanden.

Der erste Neuzugang zur kommenden Saison bei Viktoria Köln steht fest: Wie der Klub am Montagmittag mitteilte, verstärkt Kevin Pytlik ab Juli die Innenverteidigung der Kölner. Der 26-Jährige kommt vom Wuppertaler SV aus der Regionalliga West an den Rhein, über die Vertragslaufzeit machten die Viktoria keine Angaben.

Bereits vor einem Jahr hatte Pytlik Angebote aus der 3. Liga, entschied sich aber für eine Vertragsverlängerung in Wuppertal. "Ich merke, dass die Zeit noch nicht vorbei ist", sagte er damals und hoffte auf einen Aufstieg mit dem WSV. Nach einem schwachen Start in die Regionalliga-Saison wurde dieser jedoch hinter Meister Alemannia Aachen klar verpasst.

Pytlik war dennoch eine wichtige Stütze in der Abwehr, kam in 17 Spielen zum Einsatz (zwei Tore), flog jedoch auch zweimal vom Platz. Nun verwirklicht Pytlik seinen Traum von Liga drei per Wechsel: "Die Qualität ist in der 3. Liga nochmal ein gutes Stück höher als in der Regionalliga. Da gilt es, sich anzupassen und selbst nochmal weiterzuentwickeln.”

Pytlik: "Gebe immer 100 Prozent für meine Mannschaft"

Pytlik, der 2014 zwei Länderspiele für die U 18 Polens bestritt, war 2016 aus der Jugend des VfL Bochum zu Wuppertal gewechselt und kehrte nach einem einjährigen Intermezzo bei den Sportfreunden Lotte 2019 an die Wupper zurück. Insgesamt kommt er auf 143 Spiele in der Regionalliga West und erzielte dabei vier Tore.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter der Viktoria, begrüßt seinen Neuzugang mit warmen Worten: "Kevin Pytlik hat trotz seinen schon 26 Jahren noch Potenzial. (...) Ich bin froh, dass wir ihm mit Viktoria Köln nochmal die Chance geben können, sich in der 3. Liga zu beweisen. Er wird Elemente in die Mannschaft bringen, die wir so bisher noch nicht haben.”

"Mentalität und Leidenschaft", präzisiert der Abwehrspieler die besagten Elemente und verspricht den Kölner Fans zur kommenden Saison: "Ich gebe immer 100 Prozent für meine Mannschaft. Da soll es aber nicht bei Worten bleiben, ich will genau das auf dem Platz beweisen. Ich bin heiß darauf, die Mannschaft und das Umfeld kennenzulernen."