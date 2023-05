Elfmeter in Minute 99! Brighton ringt ManUnited spät nieder

Spannender geht es kaum: Brighton war über 90 Minuten hinweg gegen Manchester United das aktivere Team, brachte den Ball aber nicht im Netz unter. Erst die letzte Aktion in der Nachspielzeit sorgte schließlich für die Entscheidung - und könnte den Kampf um die Königsklasse wieder eröffnet haben.

Seagulls-Coach Roberto de Zerbi musste gegenüber dem spielfreudigen 6:0 gegen die Wolves auf Topscorer Groß verzichten (angeschlagen), auch Undav rückte zunächst aus der ersten Elf, unter anderem begann dafür Weltmeister Mac Allister.

United-Trainer Erik ten Hag brachte im Vergleich zum 1:0 gegen Aston Villa in Wan-Bissaka, Fred, Antony und Martial ein frisches Quartett auf den Rasen, unter anderem nahm Sabitzer dafür zunächst auf der Bank Platz.

Die Nachholpartie begann rasant auf beiden Seiten, erst vergab Antony frei vor dem Tor der Seagulls (3.), auf der Gegenseite scheiterte Mitoma an der Kopfabwehr de Geas (5.).

Offensiven wirbeln, treffen aber nicht

Die Schlagzahl blieb hoch, Mitoma machte Wan-Bissaka permanent Stress und hatte auch die nächste Gelegenheit (14.), die Offensive der Red Devils zeigte sich durchaus noch etwas variabler und kam mal durch Antony (21.), mal durch Rashford (29.) zu Abschlüssen.

Insgesamt aber lieferten sich beide Teams einen offenen, sehenswerten Schlagabtausch, gegen Ende des ersten Durchgangs wurden die gastgebenden Seagulls zudem immer besser und auch die Youngster Enciso (19) und Buonanotte (18) begannen, um Welbeck herum zu wirbeln.

An diesem Bild änderte sich auch im zweiten Abschnitt lange Zeit nichts. Einziger Unterschied: Die Red Devils taten immer weniger für das Offensivspiel und verstrickten sich in Kleinigkeiten.

Antony verliert die Nerven - Mac Allister wird der Matchwinner

Das war frustrierend und Antony hatte Glück, dass er nur Gelb bekam, nachdem er kurz zuvor gegen Mac Allister die Nerven verloren hatte (70.).

Die zweite Hälfte hatte trotz weiter hohem Tempo bei weitem nicht mehr die Highlights, die die ersten 45 Minuten noch boten. Das änderte sich auch trotz vieler Wechsel in der Schlussphase zunächst nicht, der eingewechselte March verpasste den Treffer in der regulären Spielzeit noch am knappsten (87.). In der fünfminütigen Nachspielzeit wurde es dann aber turbulent: Erst hatte Mac Allister mit seinem starken Distanzschuss den Siegtreffer auf dem Fuß, doch de Gea zeigte einen starken Reflex (90.+1). Die anschließende Ecke klärte Bruno Fernandes kurz vor der Linie, dann parierte de Gea gegen Caicedo (90.+6). Bei Schiedsrichter Andre Marriner kam die Szene noch einmal am Monitor auf Wiedervorlage, da Shaw zuvor klar mit der Hand dran war. Es gab also Strafstoß, Weltmeister Mac Allister trat an und verwandelte eiskalt in den Winkel, danach war Schluss (90.+9).

Durch die späte Niederlage schmilzt der Vorsprung der Red Devils vor Liverpool auf vier Zähler - auch, wenn ManUnited noch ein Spiel mehr austrägt. Die Seagulls springen auf Rang sechs und an Tottenham und Aston Villa vorbei.

Brighton & Hove Albion empfängt am Montag den FC Everton (18.30 Uhr). Manchester United ist schon am Sonntag zu Gast bei West Ham United (20 Uhr).