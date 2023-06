Brentford verpflichtet Schade für Rekordsumme fest

Kevin Schade steht ab sofort fest und dauerhaft beim FC Brentford unter Vertrag. Der Offensivspieler war bereits seit Januar 2023 an die Londoner ausgeliehen.

Dass der FC Brentford den bislang ausgeliehenen Kevin Schade fest verpflichtet, ist keine Überraschung mehr. Schon im Zuge seiner Ausleihe im Januar 2023 berichtete der kicker von einem Fünfjahresvertag, den der 21-Jährige nach Ablauf seiner Leihe erhalten soll. Die Vereinbarung mit dem SC Freiburg enthielt eine an niedrigschwellige Bedingungen geknüpfte Kaufpflicht, so zum Beispiel den Klassenerhalt der Bees.

"Wir sind mit Kevins bisherigen Leistungen zufrieden", sagt Brentfords Sportdirektor Phil Giles und meint damit nicht nur die 19 Pflichtspieleinsätze (zwölf davon als Joker, eine Vorlage) des gebürtigen Potsdamers, sondern auch dessen professionelles Auftreten abseits des Rasens, wie Giles hervorhebt. "Daher ist es für den Verein fantastisch, ihn jetzt bis 2028 bei uns zu haben. Wir alle hoffen, dass sowohl Kevin als auch Brentford ab jetzt weitere Fortschritte machen und freuen uns auf die Herausforderung."

Über 24 Millionen Euro

Für Schades Dienste überweist der FC Brentford nach eigenen Angaben eine Rekordsumme in den Breisgau - nennt die exakte Summe aber nicht. Nach kicker-Informationen beläuft sich diese auf über 24 Millionen Euro. Bereits eine Million Euro hatte die Leihgebühr betragen.

Schade hatte von 2018 bis Januar 2023 zunächst im Nachwuchsbereich und später bei den Profis des SC gespielt. Zuvor lief er in Jugendmannschaft von Energie Cottbus und des SV Babelsberg auf. Nachdem er im März sein Länderspieldebüt gegeben hat, steht er diesen Sommer im U-21-Aufgebot für die Europameisterschaft in Georgien (21. Juni bis 8. Juli). Mit dem FC Brentford belegte er in der abgelaufenen Saison Rang 9 in der Premier League.

Bei seinem Klub wird Schade in der kommenden Saison auf einen ehemaligen Teamkollegen stoßen: Torhüter Mark Flekken hat erst kürzlich seinen Wechsel vom SCF nach Brentford bekanntgegeben.